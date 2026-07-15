Ya es oficial: el ICE confirmó un freno histórico y ya no podrán hacer persecuciones migratorias en carreteras

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) modificará su estrategia de control migratorio tras una serie de episodios fatales ocurridos durante operativos en distintos estados del país norteamericano. La decisión supone un freno temporal a una de las tácticas más utilizadas por la agencia y se produce en medio de un creciente debate sobre el uso de la fuerza durante las operaciones de detención.

El ICE suspende temporalmente la mayoría de las detenciones vehiculares en EE.UU.

Según informó The New York Times, la administración del presidente Donald Trump ordenó a los agentes del ICE suspender la mayoría de las detenciones de vehículos durante los operativos migratorios en todo el país norteamericano.

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La medida responde a una directiva interna que busca revisar la manera en que se desarrollan este tipo de intervenciones después de dos tiroteos mortales registrados en menos de una semana.

La pausa afectará una herramienta considerada importante dentro de las operaciones de arresto de inmigrantes. Sin embargo, el cambio no implicará el fin de las detenciones migratorias. La agencia continuará con operativos mediante otras modalidades mientras se mantiene vigente la revisión de los protocolos relacionados con las interceptaciones en las carreteras.

Desde la Casa Blanca evitaron hacer comentarios sobre la decisión y derivaron las consultas al ICE, organismo que señaló que no discutirá públicamente las tácticas utilizadas en sus procedimientos de aplicación de la ley.

La administración Trump revisa los protocolos del ICE tras dos tiroteos mortales

De acuerdo con Reuters, el responsable de la política fronteriza de la administración, Tom Homan, definió la suspensión como una “pausa temporal” y no como un cambio permanente en la política migratoria.

La pausa en las detenciones de tráfico representa un ajuste operativo temporal y no un cese permanente de las actividades migratorias Fotomontaje realizado con IA

El funcionario sostuvo que la revisión tendrá un alcance limitado en el tiempo y explicó que el objetivo será garantizar que los agentes actúen correctamente y con las condiciones de seguridad necesarias.

También insistió en que las operaciones continuarán desarrollándose y que el organismo aún utilizará otras alternativas para concretar arrestos.

Homan afirmó que la suspensión no afectará la capacidad operativa del ICE, al tiempo que remarcó que tanto los arrestos como las deportaciones seguirán realizándose mientras dure la evaluación interna de los procedimientos.

Muertes en Texas y Maine impulsan cambios en los operativos vehiculares del ICE

La decisión llegó después de dos operativos que terminaron con personas fallecidas durante intentos de detener vehículos. El primero ocurrió en Houston, estado de Texas, donde un agente del ICE disparó contra Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos.

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El hombre conducía rumbo a su trabajo acompañado por tres pasajeros cuando fue alcanzado por el operativo. Posteriormente, las autoridades federales reconocieron que no era el objetivo de la acción migratoria.

El segundo caso se registró en Biddeford, en el estado de Maine, donde murió el ciudadano colombiano Johan Sebastian Duran, de 25 años. Las autoridades también reconocieron que el conductor no era la persona buscada originalmente por los agentes que realizaban tareas de vigilancia.

En ambos episodios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que los conductores intentaron escapar de las detenciones. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de los informes no se difundieron videos u otras pruebas que respalden oficialmente esa versión.