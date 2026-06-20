El pueblo a 45 minutos de Atlanta que lucha contra el mayor centro de detención migratoria de EE.UU.

A unos 45 minutos al este de Atlanta se ubica Social Circle, cuya comunidad lucha para evitar convertirse en la sede del centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos. Según los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el recinto tendrá capacidad para albergar hasta 10.000 personas.

El almacén en Georgia que podría convertirse en un centro de detención del ICE

Social Circle se ubica en el condado de Walton, en Georgia. Se trata de una ciudad de aproximadamente 5500 habitantes donde, según el medio local Flagpole, se planea convertir un almacén de más de 93.000 metros cuadrados en un centro de detención del ICE.

Según la publicación, los residentes no están en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. De hecho, la gran mayoría de los residentes votaron por él.

Sin embargo, se oponen a la construcción del centro porque argumentan que la infraestructura local no puede soportar una instalación de esa magnitud. Por esa razón, la ciudad presentó una demanda ante un tribunal federal.

En la presentación judicial, se argumenta que el megacentro perjudicaría la salud pública de la comunidad, saturaría los servicios médicos de emergencia y sobrecargaría los sistemas locales de agua potable y alcantarillado.

Así es el proyecto del megacentro de ICE en Social Circle, Georgia

El proyecto de Social Circle forma parte de un plan que contempla ocho megacentros propuestos por el ICE. La intención es que el lugar tenga la capacidad para albergar entre 7500 y 10.000 detenidos y que se construya bajo un diseño modular con la posibilidad de ampliarse o reducirse según las necesidades.

La ciudad de Georgia demandó al ICE para evitar la apertura de un nuevo centro de detención de migrantes loopnet / ICE

Según un comunicado del gobierno de Social Circle, las instalaciones estarán ubicadas en 1365 E. Hightower Trail y contarán con áreas de detención, gimnasio, espacios recreativos, salas de audiencia, áreas de admisión, lavanderías y servicios de salud.

Aunque en un inicio se planeaba su apertura en junio, tras el rechazo, el ICE espera que el centro esté listo a finales de noviembre de 2026 y albergue a los detenidos durante períodos inferiores a los 60 días antes de su deportación, según informó Georgia Recorder.

El agua, una de las principales preocupaciones por el centro del ICE en Social Circle

Una de las preocupaciones más importantes que expresaron las autoridades de Social Circle ante la construcción del megacentro del ICE fue el tratamiento de aguas y el alcantarillado. Según su argumento, la instalación tendría una demanda de aguas residuales de más de 1 millón de galones por día (más de 3.791.000 litros.

Actualmente, la localidad opera a su máxima capacidad al procesar 660.000 galones diarios (2.498.371 litros), por lo que no podría soportar un aumento de esa magnitud. En ese sentido, plantean que sería necesaria la construcción de una planta de aguas residuales cuya construcción podría tardar entre 12 y 18 meses y que, además, requerirá de financiación adicional.

El centro de detención que se planea abrir en Social Circle albergará a hasta 10.000 migrantes y más de 2000 empleados Google Maps

Las autoridades añadieron que el suministro de agua potable también será un problema, ya que la infraestructura de la ciudad no puede satisfacer el nivel de demanda que implicaría el centro. En respuesta a los reclamos, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el centro no tendrá ningún efecto negativo en la comunidad ni en las propiedades de alrededor.