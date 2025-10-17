Halloween 2025: la ciudad de Georgia que es considerada una de las más embrujadas de Estados Unidos

A menos de dos horas de Carolina del Sur, se encuentra una de las tres ciudades “más embrujadas” de todo Estados Unidos, o al menos así la definen las leyendas urbanas. Está ubicada en el estado de Georgia y es un lugar que parece encantador a la luz del día, pero que de noche oculta varias historias macabras. Sus residentes aseguran que es común “encontrarse con fantasmas”.

Por qué Savannah es una de las ciudades más embrujadas de EE.UU.

Savannah se ha convertido en uno de los destinos más famosos para los amantes de lo paranormal en el país norteamericano. Es un destino ideal para que los amantes del terror enfrenten experiencias inquietantes en Halloween, según CNN.

River Street en Savannah, una de las ciudades embrujadas de Estados Unidos (Visit Savannah/@juli_aroundtheglobe)

Esto debido a que es una de las tres ciudades estadounidenses más conocidas por sus historias de terror, junto a Nueva Orleans, en Luisiana, y a Salem, en Massachusetts.

El lugar histórico se fundó en 1733 y la mayoría de sus construcciones tiene más de un siglo de antigüedad, lo que lleva a muchos habitantes a creer en la presencia de seres fantasmales.

Dónde están los sitios embrujados en Savannah, Georgia

Las historias de terror que habitan en sus edificios y calles se han convertido en un atractivo turístico. Algunos de los lugares embrujados más famosos de esta ciudad son:

Cementerio Colonial Park

Fundado en 1750, tiene unas 700 lápidas, pese a que se dice que más de 12.000 personas fueron enterradas en el lugar. Según Savannah Now, existen cuerpos de víctimas de la época de los duelos, peleas que en la época de 1740 a 1877 eran vistas como una forma normal de resolver los conflictos.

Los registros históricos muestran que 666 personas fueron enterradas durante la época de la fiebre amarilla, lo que para algunos representa una relación entre la epidemia y el demonio, pero otros piensan que la cifra fue alterada a propósito.

El Cementerio Colonial Park en Savannah es uno de los lugares embrujados más populares (Instagram/@shebreatheswonders)

Casa Mercer Williams o “Midnight”

La mansión forma parte de los recorridos de fantasmas de la ciudad y fue inspiración de Medianoche en el jardín del bien y del mal, novela de John Berendt, escrita en 1994, según el portal House Beautiful.

Aunque fue el libro lo que popularizó la vivienda, mucho antes de su publicación la propiedad ya presentaba hechos paranormales, como la muerte prematura de Tommy Downs, un niño de 11 años que cayó del tejado en 1969.

Así como las muertes de Danny Hansford, asesinado por Williams en 1981, dueño de la mansión, quien falleció en la misma habitación que su víctima, un año después de haber sido absuelto por el crimen.

Casa Mercer Williams, lugar embrujado de Savannah, Georgia (Instagram/@nathanielkwong)

Centro Histórico

En todo el centro de Savannah existen diferentes hoteles y edificios antiguos supuestamente embrujados, como la Casa Marshall, que habría funcionado como hospital durante la Guerra Civil, según CNN.

Así como el hotel Hamilton Turner-Inn, en cuyos pasillos habitan fantasmas de niños que suelen gritar por las noches, además de la presencia de un hombre que fuma un puro.

También se cuenta que dos de las plazas de esta ciudad fueron construidas sobre tumbas sin nombre que pertenecieron a esclavos.

El centro de Savannah es histórico y alberga historias paranormales (Instagram/@ohsweetjay_x)

Cómo se celebra Halloween en Savannah

La “ciudad más espeluznante del sur de Estados Unidos” ofrece atracciones terroríficas durante Halloween, como recorridos y espectáculos por sus casas embrujadas más famosas, según el sitio Savannah.

Un narrador de Savannah contará a los visitantes historias de fantasmas de plazas como Sorrel Weed y mansiones como Madison Square, y también presentará pruebas de la existencia de eventos paranormales.

Existen tours guiados especiales para menores de 18 años, que se llevan a cabo desde el 26 de octubre hasta el 3 de noviembre, y que incluyen una canasta de dulces.

También hay un lado menos terrorífico, con excursiones durante el día y paseos en tren de vacas, o carreta de heno, así como un zoológico de ponis, burros y llamas. Los detalles de las actividades programadas pueden consultarse en el sitio web de la ciudad.