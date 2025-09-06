Cuándo es Halloween en Estados Unidos y qué día de la semana cae en 2025

Cada año, en Estados Unidos se celebra Halloween, una festividad que se originó hace miles de años y que fue apropiada por el país que se caracteriza por actividades tradicionales como pedir dulces o hacer fiestas de disfraces. La importancia de la fecha ha llegado hasta los países latinos, donde también adoptaron las costumbres para conmemorar el día.

Cuándo es Halloween 2025 y qué día de la semana cae en EE.UU.

All Hallows Eve (Víspera de todos los Santos), de donde surge la abreviatura Halloween, se celebra el 31 de octubre y en 2025 caerá viernes. La celebración tuvo origen en Europa y fue traída a Norteamérica por inmigrantes que llegaron a EE.UU. durante el siglo XIX, según el Departamento de Estado.

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica (Pexels/Daisy Anderson)

Las tradiciones actuales surgieron por las creencias populares de hace miles de años, cuando se pensaba que durante esta fecha los espíritus de los muertos podían volver a la vida y buscaban dañar a las personas y a sus cultivos.

Como una forma de buscar calmar a estos entes, las personas comenzaron a disfrazarse de monstruos, demonios o fantasmas, para ahuyentar las energías dañinas.

Poco a poco esa creencia se fusionó con la cultura actual, y ahora los que festejan Halloween también se disfrazan de otros personajes de televisión, celebridades o figuras famosas del deporte y la historia.

Los disfraces de Halloween surgieron como una tradición para ahuyentar a los malos espíritus (Pexels/cottonbro studio)

Cómo se celebra Halloween en EE.UU.

Halloween es una de las festividades más esperadas, ya que existen diversas formas de celebrarla y los estadounidenses viven el 31 de octubre como una fecha alegre que hace alusiones a lo sobrenatural, según Visit The USA. De hecho, la temporada previa a Halloween es conocida como “Spooky Season”, en referencia a que varias semanas antes, se anuncia la llegada de la Noche de Brujas con decoración sobre la festividad.

Existen cuatro maneras de celebrar este día como un auténtico local, además de adornar sus hogares con temáticas tenebrosas, los norteamericanos también pueden festejar con:

Disfraces

Es la parte fundamental de Halloween y generalmente se asocian con criaturas extrañas, o clásicos del terror, como vampiros o brujas. Aunque también pueden ser graciosos y hacer alusión a íconos de la cultura pop, como Michael Jackson, Marilyn Monroe y hasta con Selena Quintanilla.

La actriz America Ferrera se disfrazó de Selena Quintanilla en Halloween (Instagram/@americaferrera)

Pedir dulces

En EE.UU. los niños y algunos adultos salen a pedir caramelos la noche del 31 de octubre. Caminan por sus barrios, tocan de puerta en puerta y dicen “Trick or treat” (Truco o trato o dulce o travesura) y de acuerdo con las tradiciones, si los dueños de la casa no dan dulces pueden ser víctimas de alguna broma infantil.

Tallar calabazas

Esta es otra de las tradiciones clásicas de la Noche de Brujas y consiste en realizar lámparas de calabaza, que se consiguen tras tallar una de estas frutas y después colocar una vela encendida adentro. Estas figuras pueden verse como adornos de negocios o casas y generalmente tienen rostros sonrientes y tenebrosos.

Tallar lámparas de calabaza es una de las tradiciones de Halloween en EE.UU. (Pexels/cottonbro studio)

Casas embrujadas

Una tradición de Halloween ideal para quienes buscan sentir miedo y otras emociones intensas. Visitar casas embrujadas es común en la época, ya que son atracciones que solo permanecen durante esta temporada.

Los que crean estos espacios se encargan de proporcionar una experiencia terrorífica, como sacada de una película de terror. Algunos sitios en donde se promocionan las casas embrujadas son el Magic Kingdom Park, en Florida, o en The Mortuary Haunted House, en Nueva Orleans.

Cuál es el origen celta de Halloween

La celebración actual de Halloween se originó a partir de un antiguo festival celta llamado Samhain que se celebraba el 11 de noviembre y marcaba el cambio de estación de otoño a invierno, según la Escuela de Cambridge.

Los celtas pensaban que durante esa época del año el mundo de los vivos y el de los espíritus se podía unir y las almas de los muertos regresaban a sus casas, además estaría relacionado con la época de cosecha de este pueblo, la celebración llegó hasta el país norteamericano gracias a los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX.