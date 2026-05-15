Intentaron enviar a Georgia un cargamento de medicamentos no autorizado, pero la CBP los descubrió e incautó todo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizó la incautación de dos paquetes con más de 32.000 tabletas de medicamentos con prescripción en la ciudad de Philadelphia el pasado abril. Los oficiales confirmaron que los envíos tenían como destino el estado de Georgia y que provenían de Europa, específicamente de Países Bajos y Reino Unido.

La CBP incautó medicamentos en Philadelphia que tenían Georgia como destino

El informe de la CBP indicó que el hallazgo de las sustancias ocurrió en dos fechas consecutivas de abril. El día 29, el personal de aduanas descubrió un conjunto de fármacos en un paquete que provenía de Londres, el cual contenía 7500 tabletas de lorazepam, 2600 de zolpidem, 2500 de diazepam y otras 2500 de alprazolam.

La CBP interceptó más de 32.000 medicamentos ilegales en Philadelphia con destino a Georgia CBP

Al día siguiente, los agentes incautaron 17.000 tabletas de tramadol en una encomienda que llegó desde Países Bajos. Así, la suma de los comprimidos en ambas operaciones alcanzó las 32.100 unidades de medicamentos sin aprobación de las autoridades estadounidenses.

Según detalla el comunicado de la agencia, la intercepción de estos paquetes formó parte de una misión para asegurar el cumplimiento de las leyes en los puertos de entrada al territorio estadounidense.

Los métodos para esconder los medicamentos que descubrió la CBP

La agencia federal reveló que las empresas responsables de los traslados desde el exterior aplicaron métodos para esconder el contenido de los paquetes. El bulto del 30 de abril tenía el nombre “xometry” en el manifiesto de carga, en referencia a la empresa de diseño de productos, para evitar la identificación de las tabletas.

Por otra parte, la encomienda del 29 de abril contaba con la etiqueta de “camisetas (regalos)” con el fin de simular la presencia de prendas de vestir en el interior de la caja. Estas acciones tenían el propósito de evadir la vigilancia de los oficiales de la CBP y permitir la llegada de los medicamentos a su destino en el condado de Spalding.

Categorías y riesgos de las sustancias confiscadas por la CBP

El tramadol consiste en un analgésico de tipo opioide que los médicos recetan para el tratamiento del dolor. La ley de sustancias controladas remarca que este fármaco puede generar adicción sin supervisión.

La CBP halló distintos medicamentos no autorizados en el envío que tenía Georgia como destino final CBP

Por su parte, el lorazepam, el diazepam y el alprazolam pertenecen al grupo de las benzodiazepinas, sustancias que actúan como depresores del sistema nervioso y se utilizan en casos de ansiedad, ataques de pánico o falta de sueño. Asimismo, el zolpidem es un sedante que se emplea para el tratamiento del insomnio.

El uso de estos fármacos sin la guía de un profesional de la salud representa un riesgo para el bienestar de los individuos. Por eso, además de la CBP, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene la tarea de vigilar la integridad de la cadena de suministro en EE.UU. y garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad y las normas.

La CBP señaló que los compradores de fármacos en sitios de internet o de terceros fuera del país norteamericano carecen de seguridad sobre la autenticidad de los productos. Además, advirtió sobre la posibilidad de que los materiales consistan en mezclas de químicos o rellenos con presencia de fentanilo.