Frente al aumento de la gasolina, un hombre de Georgia adaptó un auto de Barbie y gasta US$3 para llenar el tanque

Un hombre de Georgia convirtió un auto infantil Barbie Dream Camper en un pequeño vehículo motorizado para reducir sus gastos en combustible en medio de las subas de precios en Estados Unidos. Este escenario llevó a Mali Hightower, un trabajador de mantenimiento de 30 años, a modificar un juguete eléctrico con un motor reciclado y utilizarlo para trayectos cortos en la comunidad de Ellenwood.

¿Cómo transformó un auto de Barbie en un vehículo funcional?

Hightower explicó a CNN que siempre tuvo interés por “construir go-karts y pequeñas cosas”. El trabajador señaló que comenzó a pensar en vehículos miniatura por el aumento del combustible y decidió fabricar “pequeños mini autos” para uso personal.

Hightower adaptó el juguete rosa para usarlo en trayectos cortos y hasta transportar compras del supermercado

Su vehículo actual es un Power Wheels Barbie Dream Camper, un juguete motorizado infantil de color rosa y menos de 1,2 metros de altura. Según detalló Reuters, encontró el auto roto y luego incorporó un motor monocilíndrico extraído de una vieja hidrolavadora con un tanque de dos galones.

El sistema no utiliza llave de encendido. Para arrancarlo, Hightower tira de una cuerda similar a la de una cortadora de césped. Además, agregó una estructura superior para transportar compras del supermercado.

El impacto del aumento de la gasolina en Georgia

El trabajador sostuvo que el actual aumento del combustible impactó con más fuerza que otros períodos recientes. En declaraciones a Reuters, comparó el gasto de su Mercedes-Benz convertible modelo 1996 con el del vehículo adaptado y aseguró que llenar el tanque de su auto habitual puede costarle cerca de US$90. Frente a esa diferencia, definió ese monto como “demasiado”, ya que completar la carga del pequeño Barbie Dream Camper cuesta “quizás US$3 como máximo”.

Las imágenes de Hightower mientras circulaba por la ciudad en el pequeño vehículo rosa, con casco de motocross y compras encima del auto, se viralizaron rápidamente en redes sociales. El trabajador desarrolló otros proyectos similares, aunque aclaró que este modelo quedó como su “creación personal”.

Mientras llenar el tanque de su auto tradicional ronda los US$90, el mini vehículo requiere apenas unos pocos dólares Facebook Mali Hightower

¿Qué ocurre con los precios del combustible en Estados Unidos?

El caso de Hightower apareció en medio de una suba generalizada de la gasolina en Estados Unidos. De acuerdo con datos de AAA, el 25 de mayo el precio nacional del combustible regular alcanzó los US$4,5 por galón. Antes del inicio del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán el promedio rondaba los US$3 por galón.

En ese escenario, una encuesta de Reuters/Ipsos mostró que el aumento de la gasolina impactó las finanzas de más de la mitad de los estadounidenses. El estudio también reflejó cambios en las rutinas diarias de millones de personas, que comenzaron a limitar desplazamientos o buscar alternativas para reducir costos de transporte.

El proyecto nació a partir del interés del trabajador por construir mini vehículos y buscar opciones más económicas Facebook Mali Hightower

La búsqueda de Reuters recopiló otros casos de personas que modificaron sus rutinas para reducir gastos. Dafne Flores, creadora de contenido de Washington, narró que durante una estadía en Los Ángeles dejó su camioneta estacionada y optó por trasladarse en autobús. Flores declaró que cargar combustible para su Toyota Highlander cuesta al menos US$95, por lo que ahora intenta no trasladarse tanto.

El fenómeno también se reflejó en sistemas de transporte público. Laurie Linscott, administradora del servicio de autobuses de Bangor, Maine, indicó que la cantidad de pasajeros aumentó un 21% desde enero. La funcionaria sostuvo que comenzó a observar usuarios de “todos los ámbitos”.