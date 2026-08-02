“Usted fracasó”: condenan a 15 años de prisión al padre del adolescente que mató a cuatro personas en una escuela

Un juez de Georgia condenó a 15 años de prisión a Colin Gray, padre del adolescente que mató a cuatro personas durante el tiroteo en Apalachee High School, después de que un jurado lo declarara culpable por haber permitido que su hijo accediera al arma utilizada en el ataque.

Por qué condenaron al padre del autor del tiroteo en Georgia

Según informó Telemundo Chicago, la pena fue impuesta por el juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, pocos días después de que Colt Gray, de 16 años, recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el ataque perpetrado el 4 de septiembre de 2024 en la escuela ubicada a unas 45 millas (72 kilómetros) al noreste de Atlanta.

Durante la audiencia, el magistrado fue contundente al dirigirse al acusado. “Está claro que usted fracasó como padre”, afirmó Primm antes de fijar la condena. No obstante, aclaró que su decisión debía basarse en la legislación y en las pruebas incorporadas al proceso, más allá del fuerte impacto emocional del caso.

La investigación determinó que Colin Gray regaló a su hijo un rifle semiautomático como obsequio de Navidad, junto con municiones, una mira y otros accesorios, pese a que el adolescente ya presentaba señales de deterioro de su salud mental.

El jurado lo declaró culpable en marzo de:

Dos cargos de asesinato en segundo grado, por las muertes de los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo , ambos de 14 años.

y , ambos de 14 años. Dos cargos de homicidio involuntario, por los fallecimientos de los profesores Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53.

Además de las cuatro víctimas fatales, otro docente y ocho estudiantes resultaron heridos, siete de ellos por impactos de bala.

Cinta de precaución rodea Apalachee High School en Winder, Georgia, el 4 de septiembre de 2024 CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

Las advertencias que fueron ignoradas, según la fiscalía de Georgia

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que Colin Gray no escuchó reiteradas señales de alerta sobre el comportamiento de su hijo. Según la investigación, Colt Gray participaba en comunidades de internet donde manifestaba su obsesión por los autores de tiroteos masivos y evidenciaba un marcado deterioro emocional en las semanas previas al ataque.

La madre del adolescente, Marcee Gray, declaró además que había pedido a su entonces esposo restringir el acceso del joven a las armas y mantenerlas bajo llave. Para la fiscalía, el acusado ignoró esas advertencias.

“El riesgo que estaba ignorando era que ocurriera un tiroteo masivo en una escuela, y le entregó exactamente la herramienta necesaria para hacerlo”, sostuvo el fiscal Brad Smith.

El juez explicó por qué responsabilizó al padre del adolescente que mató a cuatro personas

Al anunciar la sentencia, Primm reconoció que se trata de un proceso poco frecuente y que plantea un importante debate jurídico. Sin embargo, sostuvo que Colin Gray tuvo oportunidades para evitar la tragedia.

“Usted fue condenado porque las luces de advertencia parpadeaban cada vez más fuerte y usted no le consiguió ayuda ni le quitó el acceso a las armas”, expresó el magistrado.

El juez explicó por qué responsabilizó al padre del adolescente que mató a cuatro personas Captura de video/WXIA

Uno de los pocos casos de este tipo en EE.UU.

De acuerdo con Telemundo Chicago, el caso de Colin Gray se suma al reducido grupo de padres condenados penalmente por delitos cometidos con armas que facilitaron a sus hijos.

El antecedente más conocido es el de Jennifer y James Crumbley, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por homicidio involuntario tras el tiroteo cometido por su hijo Ethan Crumbley en una escuela secundaria de Michigan, en 2021.