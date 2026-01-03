Gritos en Venezuela tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro

Gritos y celebraciones se registraron este sábado en Caracas, Venezuela, luego del operativo de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Las operaciones militares a gran escala que lanzó la Casa Blanca ocurrieron durante la madrugada y apuntaron contra objetivos militares en el país.

En plena madrugada, el presidente norteamericano Donald Trump comandó un ataque de altísimo impacto global que sacó a Maduro del país tras doce años en el poder. Los bombardeos fueron en la base aérea de La Carlota y en Fuerte Tiuna, el mayor cuartel militar en la ciudad y donde Maduro se protegía por las noches. Varios ciudadanos habían documentado las explosiones con susto y preocupación.

Durante los ataques que se llevaron a cabo en plena oscuridad, el miedo reinaba ante la incertidumbre, según agencias internacionales. Las calles estaban vacías y el silencio se apoderó de Caracas. Pocos ciudadanos se dilucidaban en las calles: algunos corrían a sus hogares, mientras que otros se dirigieron hacia los supermercados para abastecerse como suele ocurrir en tiempos de crisis.

Donald Trump comandó el operativo de alto impacto para la captura de Nicolás Maduro FEDERICO PARRA - AFP

Sin embargo, cuando el sol comenzó a salir, y el anuncio de la captura llegó a los hogares de Venezuela, es que los venezolanos vieron la posibilidad de celebrar desde sus hogares. Gritos, aplausos, silbidos, palabras de agradecimiento y más podían escucharse a lo largo de la ciudad.

Durante el mediodía, los residentes de Caracas salieron a las calles con banderas de Venezuela y de Estados Unidos. Imágenes compartidas en redes sociales mostraban a los ciudadanos abrazándose, sonriendo y también llorando de emoción. También se escuchaban bocinazos de los conductores que pasaban por las calles.

Maduro y Flores fueron sacados de Venezuela en helicóptero y embarcados en el USS Iwo Jima para ser trasladados a Nueva York. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York con cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otros. Además, advirtió que van a “enfrentar toda la ira de la justicia en suelo estadounidense”.

Los ciudadanos salieron a las calles tras los bombardeos y la captura de Maduro

Venezolanos que residen en distintos países de la región salieron a las calles a festejar la captura de Maduro. Se vieron manifestaciones en Santiago, Chile, y en la ciudad de Buenos Aires. En territorio porteño, varios venezolanos se acercaron al Obelisco con banderas de su país, latas de espuma, y gritos de celebración, en lo que representa una nueva etapa para aquellos que debieron exiliarse ante el recrudecimiento del régimen chavista.

En tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó a los venezolanos dentro y fuera del país a mantenerse organizados y alertas. Fue un mensaje de alto voltaje político donde aseguró que “llegó la hora de la libertad” y que Maduro enfrenta desde hoy “la justicia internacional por crímenes atroces”.

Más videos de las celebraciones en Caracas

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos”, señaló.

Además, llamó a sus connacionales a estar atentos a un anuncio inminente: “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos el mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.