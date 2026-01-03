Gritos en Venezuela tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro
Las calles de Caracas se llenaron de aplausos y palabras de celebración luego de que Estados Unidos trasladara al líder del régimen chavista y a su esposa a Nueva York
- 4 minutos de lectura'
Gritos y celebraciones se registraron este sábado en Caracas, Venezuela, luego del operativo de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Las operaciones militares a gran escala que lanzó la Casa Blanca ocurrieron durante la madrugada y apuntaron contra objetivos militares en el país.
En plena madrugada, el presidente norteamericano Donald Trump comandó un ataque de altísimo impacto global que sacó a Maduro del país tras doce años en el poder. Los bombardeos fueron en la base aérea de La Carlota y en Fuerte Tiuna, el mayor cuartel militar en la ciudad y donde Maduro se protegía por las noches. Varios ciudadanos habían documentado las explosiones con susto y preocupación.
Durante los ataques que se llevaron a cabo en plena oscuridad, el miedo reinaba ante la incertidumbre, según agencias internacionales. Las calles estaban vacías y el silencio se apoderó de Caracas. Pocos ciudadanos se dilucidaban en las calles: algunos corrían a sus hogares, mientras que otros se dirigieron hacia los supermercados para abastecerse como suele ocurrir en tiempos de crisis.
Sin embargo, cuando el sol comenzó a salir, y el anuncio de la captura llegó a los hogares de Venezuela, es que los venezolanos vieron la posibilidad de celebrar desde sus hogares. Gritos, aplausos, silbidos, palabras de agradecimiento y más podían escucharse a lo largo de la ciudad.
Durante el mediodía, los residentes de Caracas salieron a las calles con banderas de Venezuela y de Estados Unidos. Imágenes compartidas en redes sociales mostraban a los ciudadanos abrazándose, sonriendo y también llorando de emoción. También se escuchaban bocinazos de los conductores que pasaban por las calles.
Maduro y Flores fueron sacados de Venezuela en helicóptero y embarcados en el USS Iwo Jima para ser trasladados a Nueva York. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York con cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otros. Además, advirtió que van a “enfrentar toda la ira de la justicia en suelo estadounidense”.
Venezolanos que residen en distintos países de la región salieron a las calles a festejar la captura de Maduro. Se vieron manifestaciones en Santiago, Chile, y en la ciudad de Buenos Aires. En territorio porteño, varios venezolanos se acercaron al Obelisco con banderas de su país, latas de espuma, y gritos de celebración, en lo que representa una nueva etapa para aquellos que debieron exiliarse ante el recrudecimiento del régimen chavista.
En tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó a los venezolanos dentro y fuera del país a mantenerse organizados y alertas. Fue un mensaje de alto voltaje político donde aseguró que “llegó la hora de la libertad” y que Maduro enfrenta desde hoy “la justicia internacional por crímenes atroces”.
“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos”, señaló.
Además, llamó a sus connacionales a estar atentos a un anuncio inminente: “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos el mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.
