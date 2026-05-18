Buenas noticias para venezolanos: el trámite confirmado para migrantes que viajan sin pasaporte
El permiso está destinado a ciudadanos que necesitan regresar a Venezuela y no cuentan con un documento válido
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Venezuela puso en funcionamiento una nueva plataforma digital para tramitar el documento electrónico de viaje, también conocido como salvoconducto consular. El mecanismo está dirigido a venezolanos en el exterior que necesitan ingresar al país sin un pasaporte vigente.
Qué es el documento electrónico de viaje y cuándo debe solicitarse
El documento electrónico de viaje funciona como una autorización oficial para el retorno a Venezuela. Según indica el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, este no reemplaza de manera permanente al pasaporte venezolano y su uso se limita al viaje específico informado durante el trámite.
El documento está disponible para venezolanos por nacimiento o naturalización que se encuentren fuera del país y no dispongan de un pasaporte apto para viajar. Entre las situaciones contempladas aparecen:
- Vencimiento del documento
- Pérdida
- Hurto
- Daños físicos que impidan su utilización
El gobierno venezolano permite completar el procedimiento de manera virtual mediante un registro en línea, carga de documentos, validación automatizada y pago electrónico. Una vez aprobado, el solicitante recibe un archivo PDF con firma autorizada y un código QR único para la verificación por parte de aerolíneas y autoridades migratorias.
Paso a paso: cómo funciona el nuevo trámite digital para migrantes venezolanos
El nuevo proceso para obtener el documento electrónico de viaje (salvoconducto) es completamente digitalizado. El proceso comienza con el registro del usuario en el Portal Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para crear la cuenta, el solicitante debe:
- Ingresar el número de cédula y un correo electrónico válido. Luego recibe un enlace de activación que tiene una validez de 24 horas.
- Una vez habilitado el perfil, el usuario puede iniciar una nueva solicitud desde el panel principal.
- Allí debe indicar el motivo del trámite, completar datos personales y cargar una fotografía reciente tipo carnet en formato digital.
También es obligatorio informar el itinerario de viaje hacia Venezuela, lo que incluye aerolínea, número de vuelo, ciudades de salida y destino, además de posibles escalas. El sistema permite agregar cada tramo del recorrido antes de enviar la solicitud.
Con respecto al pago de tarifas, estos son los detalles:
- El costo del arancel consular estándar es de US$60 y los menores de edad están exentos de pago si se marca la casilla correspondiente.
- La transacción se realiza en línea por medio de tarjetas de débito o crédito.
Tras enviar la solicitud, el interesado podrá monitorear el estatus en el portal hasta que aparezca como “aprobado”. Una vez visto ese mensaje, el sistema enviará el documento en formato PDF al correo electrónico informado.
También se podrá descargar directamente desde el panel en el portal oficial. Las autoridades recomiendan imprimir dos copias a color del PDF antes del viaje. Tanto las aerolíneas como los organismos migratorios verificarán la autenticidad del permiso mediante el código QR incorporado en el archivo.
Cuáles son los documentos para obtener el salvoconducto venezolano
Entre la documentación que se debe presentar, se incluyen:
- Cédula de identidad venezolana
- Copia del pasaporte si se conserva
- Boleto o itinerario de viaje
- En casos de robo o pérdida del documento, el sistema puede requerir una denuncia policial en formato PDF
En cuanto a la fotografía cargada, se debe cumplir con determinadas condiciones técnicas: fondo blanco, sin lentes ni accesorios y un peso máximo de 3 MB. El sistema acepta archivos JPG y PNG.
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