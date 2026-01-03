Trump dio detalles de cómo sacaron a Maduro y a su esposa de Venezuela tras el ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este sábado al mediodía detalles de cómo fue el operativo para sacar a su par venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de Venezuela tras el ataque al país sudamericano. El mandatario brindó una entrevista a Fox News y reveló que ambos están viajando a Nueva York, donde serán procesados por varios cargos.

“Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”, explicó el republicano y enfatizó que la residencia donde se alojaba Maduro era una “fortaleza”. Según reveló, ambos están a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima -desplegado en aguas del Caribe- rumbo a Nueva York para ser procesados y juzgados. No hay detalles de la hora a la que llegarán.

“Vi la operación (en Venezuela) en tiempo real desde Mar-a-Lago. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo y afirmó que no hubo bajas estadounidenses. El presidente, sin embargo, mencionó algunos heridos. Estados Unidos tendrá una “fuerte participación en la industria petrolera venezolana”, indicó luego. Caracas posee las mayores reservas de petróleo del planeta.

Por otro lado, aseguró que en los últimos días Maduro intentó negociar, pero que Trump le dijo “que no” y después comparó la captura del líder venezolano con el asesinato de Qasem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán.

En otro tramo de la entrevista, dijo que su intención es que nadie del chavismo “retome donde él [por Maduro] lo dejó”, y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición. “Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, remarcó Trump y sumó que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demuestra que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

Noticia en desarrollo