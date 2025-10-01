Guatemala vs. Surinam: hora de EE.UU. para ver el partido de eliminatorias en octubre 2025

La Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) arrancó con algunos resultados sorprendentes que han colocado a selecciones inesperadas en el liderato de sus grupos. Surinam ocupa el primer lugar del grupo A y tendrá que reafirmar su posición en contra de Guatemala, quien se encuentra en el último lugar y tendrá que sacar un triunfo para no complicar su pase al Mundial 2026.

Guatemala no ha conseguido los resultados que esperaba en los primeros dos partidos de esta etapa.

en los primeros dos partidos de esta etapa. En su debut en casa, la escuadra chapina recibió un duro golpe al perder por la mínima en contra de El Salvador con un gol solitario de Harold Osorio.

Surinam es el líder del grupo A con cuatro puntos

Cómo ver en vivo el duelo entre Surinam y Guatemala

El partido Surinam vs. Guatemala se realizará el próximo 10 de octubre en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. El silbatazo inicial será a las 17.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con el calendario de la Concacaf.

Convocados y posibles alineaciones de Surinam vs. Guatemala

Stanley Menzo, director técnico de Surinam, busca convertirse en el técnico que lleve a esta selección a su primer mundial. Hasta ahora, el técnico ha logrado obtener cuatro puntos con una base de jugadores que juegan en el extranjero.

Óscar Santis es uno de los jugadores habituales en la convocatoria de Guatemala

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, lleva una base en sus llamados con personalidades como Nicholas Hagen, Óscar Santis, Nicolás Samayoa, Roberto Domínguez, Jefferson Valladares, entre otros. El seleccionador mexicano convocó esa base para la siguiente fecha, en la cual se juegan gran parte de la clasificación.

Entre el 11 inicial de cada uno para los próximos partidos se encuentran:

Surinam : Warner Hahn, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana, Richonell Margaret, Gleofilo Vlijter

: Warner Hahn, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana, Richonell Margaret, Gleofilo Vlijter Guatemala: Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aron Herrera, Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Óscar Santis, Rubio Rubín, Ruby Muñoz, Olger Escobar

Historial de enfrentamientos entre Surinam y Guatemala

En los dos últimos encuentros, Guatemala se llevó un triunfo y un empate, lo cual le da una ligera ventaja. Dichos encuentros correspondieron a la eliminatoria mundialista del 2004, de acuerdo con ESPN.

Guatemala jugará vs Surinam por primera ocasión en la Ronda Final

Será la primera ocasión que ambas selecciones se enfrenten en la Ronda Final de las eliminatorias de Concacaf.