Harris busca el voto de los jóvenes en Wisconsin

Kamala Harris intentará atraer a los jóvenes en Wisconsin, uno de los estados claves de las elecciones presidenciales estadounidenses, con el objetivo de desempatar las encuestas con Donald Trump, cada vez más ofensivo en sus discursos.

La candidata demócrata a la Casa Blanca les hablará, entre otras cosas, de economía en dos universidades del llamado estado lechero de Estados Unidos.

"Mi programa económico permitirá a los emprendedores y dueños de pequeñas empresas ponerse en marcha y convertir sus sueños en realidad", afirmó este jueves en la red social X.

Wisconsin es uno de los seis o siete estados que previsiblemente decidirán el resultado de los comicios el 5 de noviembre.

La derrota de los demócratas en los estados industriales de los grandes lagos, es decir Michigan, Pensilvania y Wisconsin, entregó las llaves de la Casa Blanca a Trump en 2016.

Por eso ambos candidatos se desviven por cortejar a los votantes indecisos.

En un podcast afín difundido el jueves, el candidato republicano habló de economía y migración, y aprovechó como siempre para criticar la cobertura que los medios de comunicación hacen de su campaña.

También abordó la guerra en Ucrania y volvió a lanzar dardos al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Zelenski es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene le damos 100.000 millones de dólares. ¿Quién más ha conseguido esa cantidad de dinero en la historia? Nunca ha habido (nadie)", dijo Trump en el podcast PBD, con dos millones de suscriptores.

"Y eso no significa que no quiera ayudarle, porque me siento muy mal por esa gente. Nunca debió permitir que esa guerra comenzara", añadió.

Ucrania es un aliado de Estados Unidos pero el magnate alardea de su buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Lo hizo incluso cara a cara con Zelenski en septiembre.

Por la noche el millonario asistirá a la tradicional cena de gala de la Fundación Alfred E. Smith Memorial, que recauda fondos para organizaciones benéficas católicas.

Rompiendo con una tradición de décadas, Harris, cuya campaña gira en torno a la defensa del derecho al aborto, le dio plantón en septiembre al rechazar la invitación a este acto. Alegó problemas de agenda.

cjc-ft-erl/ev/dga

LA NACION