HBO le dice adiós a las cuentas compartidas: ¿cuándo entra en vigor en Estados Unidos?

HBO Max quiere unirse a las plataformas de streaming que prohíben el uso de cuentas compartidas en los próximos meses. Al igual que otros servicios como Netflix, ya planea cobrar cargos adicionales para poder consumir el contenido. Hasta la fecha, el servicio solo mostraba anuncios para incentivar la eliminación de las cuentas compartidas, pero la empresa detalló que cambiarán la estrategia a fin de endurecer las medias sobre su uso.

La estrategia de HBO Max en EE.UU. para evitar que se usen cuentas compartidas

JB Perrete, director de streaming y videojuegos de Warner Bros. Discovery (WDB), reveló que a partir del próximo mes de septiembre, la plataforma de HBO Max cambiará su plan para buscar que los usuarios dejen de compartir sus cuentas, de acuerdo con Forbes.

HBO comenzará con un análisis para detectar las cuentas compartidas (Freepick) (Freepick)

Durante la presentación de resultados del segundo trimestre de la compañía, se informó que hasta la fecha el mensaje de la compañía para sus usuarios ha sido suave, por lo que aparece un mensaje al abrir la plataforma que puede ser fácilmente eliminado, para continuar con el servicio sin mayores complicaciones.

A partir del próximo mes, eso cambiará. JB Perrete señaló que el mensaje que se mostrará al ingresar a su aplicación, será más rígido y pretende que lleve a los usuarios compartidos a pagar la tarifa por invitado.

Hasta la fecha, HBO Max ha intentado persuadir a los invitados de pagar el servicio extra de forma voluntaria, y no se dejó en claro si después van a restringir por completo su contenido para las personas que no tienen una cuenta propia o son añadidos como invitados a un plan.

Así logran identificar a los usuarios compartidos en la plataforma de streaming

HBO Max dio a conocer que identificar a las personas que comparten el servicio sin tener una cuenta propia o identificarse como invitado es un proceso sencillo. La app utiliza la información personal de los usuarios de acuerdo con su dirección IP, el ID del dispositivo o bien la actividad en las visualizaciones para determinar si se trata de una cuenta compartida, señala The Verge.

La plataforma dio a conocer que a partir del próximo mes mostrarán un mensaje más fuerte a los usuarios para eliminar el uso de cuentas compartidas (Archivo)

Una vez que logran hacer la diferenciación entre sus usuarios o las cuentas compartidas, comenzarán con su estrategia para incentivar el pago extra. Este tipo de plan ya fue utilizado por otras plataformas como Netflix, por lo que será utilizada como método para crecer su número de clientes en Estados Unidos y en los países donde operan actualmente.

La estrategia será implementada en lo que resta del 2025, pero no se informó sobre lo que ocurrirá después de este periodo, sin embargo, si la empresa planea seguir los mismos pasos que su competencia, eventualmente podría implementar una restricción total del contenido para las cuentas compartidas, aunque no se ha confirmado cuáles serán los siguientes pasos de la empresa.

Cuándo costará añadir a un invitado a HBO Max

El costo para añadir a un invitado a una cuenta compartida de HBO Max será de US$7,99 al mes, lo que representa un ahorro de US$2, en comparación del precio que los usuarios principales deben pagar para obtener su subscripción.

Hasta la fecha, el servicio de streaming cuenta con tres diferentes tipos de planes. El más barato de ellos contiene anuncios, mientras que el más costoso trae beneficios como descargas extras y reproducción del contenido en calidad 4K.

La empresa planea usar el mismo modelo de Netflix para evitar las cuentas compartidas, a fin de incrementar su número de usuarios (Archivo) Getty Images

Incluso se puede contratar por servicios de terceros como las compañías de televisión por cable o telefonía. El costo de los planes de HBO Max son:

Básico con anuncios : US$9,99 al mes o US$99,99 al año

: US$9,99 al mes o US$99,99 al año Estándar : US$16,99 al mes o US$169,99 al año

: US$16,99 al mes o US$169,99 al año Premium: US$20,99 al mes o US$209,99 al año