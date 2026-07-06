Se aproximan vientos dañinos y tormentas esta semana de ola de calor extremo: alertas de Nueva York a Florida

El comienzo de la semana estará marcado por distintos sistemas atmosféricos que provocarán desde lluvias torrenciales e inundaciones repentinas hasta tormentas severas y temperaturas peligrosamente elevadas. Mientras el noreste concentrará la mayor amenaza por precipitaciones excesivas, las llanuras del norte volverán a quedar bajo vigilancia por fenómenos convectivos intensos y el sureste aún soportará una ola de calor que perderá extensión respecto de los días anteriores.

Lluvias torrenciales en el noreste de EE.UU. elevan el riesgo de inundaciones repentinas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente de desplazamiento lento, acompañado por áreas de baja presión, favorecerá varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas sobre sectores del noreste y del Atlántico medio durante este lunes.

Satélite de la NOAA hoy

El organismo advirtió que las precipitaciones podrán ser persistentes e incrementar el riesgo de inundaciones repentinas en zonas donde los suelos ya se encuentran saturados por las lluvias registradas durante el fin de semana.

La situación más preocupante se presentará en el sur de Nueva Inglaterra, donde el organismo emitió un Riesgo Moderado (nivel 3 de 4) por lluvias excesivas. El principal impacto esperado será la aparición de anegamientos localizados, especialmente en áreas urbanas, carreteras, pequeños cursos de agua y sectores bajos que suelen acumular agua con rapidez.

Otra franja bajo vigilancia abarcará parte del Atlántico Medio y el oeste de Pensilvania, donde continuará vigente un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) por precipitaciones excesivas. En estos sectores también podrán registrarse inundaciones repentinas puntuales y deslizamientos de tierra que afecten caminos, especialmente en regiones con pendientes pronunciadas.

Casi 60 millones de personas enfrentan riesgo de inundaciones en el noreste y el Atlántico Medio

De acuerdo con Fox Weather, cerca de 60 millones de habitantes permanecerán expuestos durante este lunes a una amenaza significativa de inundaciones repentinas desde el Atlántico Medio hasta el noreste y el sur de Nueva Inglaterra.

El mayor riesgo abarcará:

Nueva York

Long Island

La costa de Connecticut

Rhode Island

El sudeste de Massachusetts

El área con Riesgo Leve (nivel 2 de 4) será más amplia e incluirá:

El centro de Massachusetts

El valle bajo del Hudson, en Nueva York

Nueva Jersey

La península de Delmarva

El oeste de Pensilvania

Dentro de esa región también se encuentran ciudades como Boston, Filadelfia, Washington D.C., Baltimore y Pittsburgh.

El NWS emitió un Riesgo Moderado (nivel 3 de 4) por lluvias excesivas en el sur de Nueva Inglaterra NWS

Riesgo de tormentas severas con granizo y tornados aislados en las Dakotas y Minnesota

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó que durante la tarde y la noche del lunes aumentará el riesgo de tormentas severas sobre sectores del este de las Dakotas y el oeste de Minnesota, donde permanecerá vigente un Riesgo Leve (nivel 2 de 5).

El organismo explicó que el ambiente combinará elevados niveles de humedad e inestabilidad con el avance de un frente frío, el cual favorecerá la formación de tormentas capaces de intensificarse rápidamente.

Entre los principales peligros previstos se encuentran:

Granizo de gran tamaño e incluso superior a las dos pulgadas (5,1 centímetros).

Fuertes ráfagas de viento con capacidad para provocar daños.

Abundante actividad eléctrica.

Algunos tornados aislados.

A medida que avance la tarde, varias de estas tormentas podrían organizarse en un sistema lineal, incrementando el potencial de vientos destructivos sobre sectores del este de Dakota del Sur y el oeste de Minnesota.

El SPC catalogó con un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) a sectores del este de las Dakotas y el oeste de Minnesota SPC

El calor peligroso persiste en el sureste de EE.UU. mientras bajan las temperaturas en el este

Mientras buena parte del este comenzará a experimentar un descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el calor aún será peligroso sobre el sureste del país norteamericano.

El organismo explicó que la masa de aire extremadamente cálida que dominó gran parte del centro y del este de Estados Unidos durante la semana pasada reducirá gradualmente su extensión. Sin embargo, las condiciones serán sofocantes en los estados del sureste, donde persistirá el riesgo asociado a temperaturas elevadas.

En contraste, el noreste, el Atlántico Medio y el valle del Ohio comenzarán a recibir aire más fresco, con valores térmicos cercanos o incluso por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

Más lluvias y tormentas llegarán al Medio Oeste, las Llanuras del Norte y Florida

El panorama de inestabilidad no terminará este lunes. Según el NWS, el frente continuará desplazándose lentamente hacia el este durante el martes y el miércoles, lo que mantendrá la posibilidad de lluvias y tormentas sobre sectores del Medio Oeste Superior y las Llanuras del Norte.

Para ese período ya fue emitido un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) por lluvias excesivas en ambas regiones, donde volverán a ser posibles inundaciones localizadas, principalmente en áreas urbanas, caminos, pequeños arroyos y zonas bajas.

Además, el organismo prevé que el ingreso de humedad sobre la Gran Cuenca favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas entre la tarde y la noche tanto del lunes como del martes.

De manera simultánea, el calentamiento diurno y la elevada humedad impulsarán nuevas tormentas sobre la costa del Golfo de México y amplios sectores de Florida, lo que prolongará un patrón meteorológico activo en distintas regiones de Estados Unidos durante los primeros días de la semana.