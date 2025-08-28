Hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el sorteo de la Champions League hoy

La 71.ª edición de la UEFA Champions League está por comenzar. Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo el sorteo para conformar los grupos que buscarán quedarse con la orejona y coronarse campeones del fútbol europeo.

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Champions League en Estados Unidos

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este jueves 28 de agosto de 2025 en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, a las 18.00 (hora local).

El entrenador del Paris, Luis Enrique, con la orejona (UEFA)

En Estados Unidos, el sorteo iniciará a las 11.00 a.m. (hora del Centro) y en Miami, a las 12.00 p.m.

En el país norteamericano, la transmisión en vivo estará disponible a través de CBS Sports, Golazo Network, ViX de TUDN USA y UEFA TV. En México, por HBO Max y Fox Sports.

Sorteo de la Champions League

Según el formato de años anteriores, los 36 equipos clasificados se dividirán en cuatro grupos o bombos. La distribución se basará en su coeficiente UEFA, una estadística elaborada por la casa madre del fútbol europeo que toma en cuenta los resultados de los clubes en la Champions League, la Europa League y la Conference League de los últimos cinco años.

La escuadra consiguió su pase al Mundial de Clubes como el segundo equipo mejor posicionado en el ranking de clubes de la FIFA Foto: "X" @ChampionsLeague "X" @ChampionsLeague

Cada uno de los grupos contará con nueve equipos. El Grupo 1 estará encabezado por el actual campeón del certamen, Paris Saint-Germain, y es el único que ya está preestablecido según el reglamento del torneo.

El resto de los equipos que formarán parte de los bombos para esta edición 2025-26 quedaron definidos hace unos días, al sumarse Bodø/Glimt, Kairat Almaty, Copenhague, Qarabag, Pafos, Benfica y Brujas a la Champions.

Al igual que en la edición anterior, según CNN, se extrae una bola física con el nombre del club y, a continuación, un software automatizado selecciona a los ocho rivales para cada equipo.

Estas son las principales reglas para la formación de los grupos:

Cada equipo enfrentará a dos rivales de cada bombo.

Ningún club podrá jugar contra otro de su misma federación.

El sorteo determinará la localía. Cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro como visitante en la fase de liga.

Cómo quedarían los grupos de la Champions League

Conforme a las reglas anteriores, los grupos quedarían de la siguiente manera:

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona.

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona. Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Brujas.

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Brujas. Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt, Marsella. Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag.

En este escenario, por ejemplo, Real Madrid no podría enfrentarse a FC Barcelona ni a otro club español en la fase de liga, ya que pertenecen a su misma federación.

Cuándo inicia la Champions League y cómo se juega

La edición 2025-2026 de la Champions League se realizará del 16 de septiembre de este año al sábado 30 de mayo de 2026, de acuerdo con la UEFA.

PSG goleó 5 a 0 a Inter de Milán en el estadio Allianz Arena de Munich, Alemania, y ganó la Champions League por primera vez en su historia FRANCK FIFE� - AFP�

El recorrido para alcanzar la orejona será igual que el del año pasado: una fase de liga en la que competirán los 36 equipos del continente, con ocho partidos cada uno —cuatro como locales y cuatro como visitantes.

Los clubes que terminen entre los primeros ocho lugares avanzarán de manera directa a la siguiente ronda, mientras que los que se ubiquen entre los puestos 9 y 24 disputarán una llave de eliminación directa para definir a los otros ocho clasificados.

Después seguirá el formato tradicional con los octavos de final, cuartos de final y semifinales a duelos de ida y vuelta, mientras que la final será a partido único en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).