Renovar la visa de EE.UU. para el Mundial 2026 desde México: tiempos y pasos en mayo

Durante el Mundial 2026, Estados Unidos albergará un total de 78 partidos en ciudades como Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Miami y Nueva Jersey, sede de la final. Los aficionados mexicanos que planeen asistir a alguno de los encuentros requieren una visa para ingresar a EE.UU. y pueden optar por renovarla para tenerla a tiempo.

¿Cuánto demora renovar la visa americana para el Mundial 2026 desde México?

La Embajada de Estados Unidos en México recuerda que los titulares de visas B-1 o B-2 pueden solicitar la renovación dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento.

Dan prioridad a fanáticos que compraron boletos para el Mundial 2026 para obtener su visa

El mayor beneficio es que no se requiere asistir a una entrevista consular. No obstante, solo aplica para los siguientes casos:

Titulares de una visa con validez completa.

Si el solicitante tenía al menos 18 años de edad cuando se le autorizó el documento.

No haber sido rechazado anteriormente, a menos que la negativa haya sido superada o eximida.

No tener ninguna ineligibilidad aparente o potencial según la legislación estadounidense.

Solicitar la renovación de una visa de no inmigrante bajo la misma categoría.

A pesar de cumplir con estos requisitos, los funcionarios consulares pueden solicitar una entrevista adicional si lo consideran necesario. Según datos de la embajada, el tiempo aproximado para procesar la renovación de una visa es de entre ocho y 10 semanas luego de haber entregado toda la documentación en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Con base en estos tiempos, quienes inicien el trámite en mayo podrían llegar con plazos ajustados incluso para asistir a la final de la Copa Mundial 2026, programada para el 19 de julio en el área de Nueva York-Nueva Jersey.

Pasos para renovar una visa de turista desde México

Para solicitar la renovación de una visa de turista, estos son los pasos a seguir:

Ingresar al portal del Consulado de Estados Unidos

Llenar el formato DS-160

Ir al sitio del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en México

Crear una cuenta (es importante guardar bien el nombre de usuario y la contraseña)

Efectuar el pago correspondiente

El trámite de renovación de visa se realiza en línea Freepik

Una vez que toda la documentación esté lista, se debe ingresar nuevamente al sitio de la embajada. Los solicitantes que califican para exentar la entrevista únicamente deberán agendar una cita en el CAS para la toma de fotografías y huellas dactilares. Una vez concluido el trámite, se indicará en dónde y cuándo debe recogerse el pasaporte con la visa autorizada.

Sistema de programación de citas prioritarias para asistir al Mundial en EE.UU.

Según el consulado en México al que se desee acudir, los tiempos de espera para quienes solicitan la visa por primera vez pueden ser extensos, con casos que llegan hasta 18 meses en algunos centros. Con esos tiempos de espera, una persona que inicia su trámite en mayo no estaría en posibilidades de viajar a Estados Unidos a tiempo para el Mundial. Aunque existe una alternativa.

El gobierno estadounidense habilitó un sistema de citas prioritarias vinculado con la FIFA, conocido como FIFA Pass, a través del cual brinda prioridad a quienes ya cuentan con entradas para algún partido de la Copa Mundial.

La final del Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos Associated Press

Para aplicar, es necesario iniciar sesión en la cuenta de FIFA.com y completar el formulario de inscripción al FIFA PASS. Luego debe completarse el proceso de solicitud de visa: llenar el formulario DS-160, cargar una foto y pagar la tarifa correspondiente.

Al programar la cita consular, el sistema verificará automáticamente que los datos del solicitante coincidan con los registrados en el FIFA PASS; si hay coincidencia, se habilitará el acceso a fechas prioritarias.

No obstante, el Departamento de Estado de Estados Unidos no especifica en cuánto tiempo se entrega la visa autorizada y advierte que el hecho de tener boletos para alguno de los partidos no es garantía de que el documento será autorizado.