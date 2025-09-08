El horóscopo de Niño Prodigio: las predicciones para todos los signos del zodíaco del 8 al 14 de septiembre

Niño Prodigio compartió sus últimas predicciones para la semana del 8 al 14 de septiembre. El pitoniso reveló que serán días muy espirituales, llenos de energía poderosa, especialmente ante la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Además, indicó que los próximos días son para cultivar el amor propio y sanar heridas emocionales, para así alcanzar el máximo potencial.

Predicciones del Niño Prodigio para septiembre de 2025

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, compartió que los signos podrán aprovechar la energía de la segunda semana de septiembre, liderada por la también llamada Diosa Oshún, según el elemento que los rige.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): en los próximos días deberán actuar con suavidad y pensar con calma antes de tomar cualquier decisión. Niño Prodigio recomienda tomar un baño de lavanda para armonizar las energías.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): se verán beneficiados si utilizan ropa de color amarillo, ya que fortalecerán su lado espiritual y también lucirán con más brillo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): el astrólogo les recomienda concentrarse en lo que ya tienen y trabajar el agradecimiento. Niño Prodigio aconseja encender cinco velas doradas con mucha fe para alcanzar sus propósitos.

Las predicciones del Niño Prodigio para los signos del zodíaco (Pexels/Mariia Sabadash)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril a 20 de mayo): podrá mejorar su comunicación y sentirá más fuerza y un incremento en su autoestima. Esta semana deberá regalarse un día de autocuidado, además le llegará dinero.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): estará muy sensible y recibirá señales claras, puede realizar una oración a la Diosa Oshún o Virgen de la Caridad del Cobre para recibir respuestas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): la reina del amor le indica que es momento de cuidar de sí mismo. El astrólogo aconseja tomar un hilo amarillo, atarlo a su mano derecha con tres nudos y pedir tres deseos con mucha fe.

Las predicciones para los signos del zodíaco en la segunda semana de septiembre (Pexels/Goszton)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la Virgen de la Caridad del Cobre le recuerda que debe expresar lo que siente para no acumular nada y liberarse de enfermedades, además de aprovechar la semana y renacer con la energía del Sol

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): podrán expandir la belleza de su hogar y vivir en armonía. Niño Prodigio aconseja decorar su mesa con cinco girasoles para atraer iluminación y bendiciones.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): las energías indican que es un buen momento para reunirse con amigos y familiares. El astrólogo aconseja realizar un encuentro en su hogar y que preparen un altar a la Diosa Oshún, para pedir bendiciones y amor.

Géminis es uno de los tres signos de aire del zodíaco (Pexels/Pavel Danilyuk)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): su corazón se conectará con la Virgen de la Caridad del Cobre y podrán realizar un ritual en el que encenderán un incienso y caminarán de la puerta de su casa hacia el interior. Además, deberán darse un baño con cinco rosas amarillas y atraerán el amor.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): son los días perfectos para soltar las cargas de los demás y limpiar su hogar. Niño Prodigio recomienda utilizar esencia de vainilla para depurar las energías, alejar lo negativo y atraer las buenas vibraciones.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): deberán escribir en un papel sus deseos más profundos, esto debe hacerse con tinta dorada y también podrán agregar algo de escarcha del mismo color y así atraerán sus sueños y conseguirán todas sus metas.

Finalmente, el Niño Prodigio explicó que la Copa de la Suerte trae los números: 3, 14, 22, 38, 55 y 72, para esta semana y bendiciones de la Madre Oshún.