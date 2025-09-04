La joven millonaria de California, con origen migrante, que ahora hace una apuesta en el negocio de los influencers
La emprendedora tiene un patrimonio neto de US$1300 millones y busca brindar un nuevo espacio para creadores de contenido y sus fanáticos; así es su historia
El sueño americano todavía existe en algunas historias. Este es el caso de Lucy Guo, una emprendedora de origen migrante que fue nombrada la multimillonaria más joven por Forbes tras la creación de la compañía Scale AI y su nuevo emprendimiento en la industria.
Los cimientos del imperio de Lucy Guo
Lucy Guo nació el 14 de octubre de 1994 en Fremont, California, en el seno de una familia de ingenieros electrónicos que emigraron de China. Al crecer, se inclinó por el rubro tecnológico y escribía tanto códigos como bots para el mundo virtual de juegos Neopets.
En la preparatoria, creó una pequeña empresa automatizando tareas en línea y se matriculó en la Universidad Carnegie Mellon para estudiar informática e interacción persona-computadora. No obstante, abandonó sus estudios tras ser aceptada en la Beca Thiel, un programa que otorga hasta US$200 mil a jóvenes para que “creen algo nuevo”.
Su primer emprendimiento y avance en el área tecnológica
Al ingresar a este programa para emprendedores, Guo realizó sus primeras prácticas en Facebook. Luego de ello, se unió a Snapchat por dos años como su primera diseñadora de productos. Allí, formó parte de múltiples proyectos como Snap Maps, una interfaz que permite saber qué hacen tus amigos alrededor del mundo.
En 2016, se trasladó a Quora, donde conoció al joven ingeniero Alexandr Wang. Con él fundó Scale AI, una startup que ofrece preparación de datos para entrenar modelos de aprendizaje automático, según consignó Prestige.
Guo se mantuvo en la compañía hasta 2018, tras tener desacuerdos por la dirección en la empresa. Sin embargo, mantuvo su participación accionaria, lo que benefició su patrimonio neto a casi US$1250 millones por el crecimiento de Scale AI.
El crecimiento de su patrimonio y su nueva apuesta en el negocio de los influencers
En diciembre de 2022, la emprendedora fundó Passes Inc. en Florida, Miami, con una inversión inicial de US$50 millones. Esta es una plataforma donde los influencers con más de 100 mil seguidores puedan generar ingresos a través de compartir contenido directo con sus fans.
La plataforma funciona a través de diferentes “pases”. Las mismas funcionan como una especio de entradas para que los fanáticos desbloqueen contenido y experiencias premium.
“Ya creaste tu audiencia. Ahora es momento de monetizar tu base de fans”, sostiene el sitio web de la compañía. “Esta es una plataforma de comercio para creadores que les ofrece un conjunto de herramientas digitales para que ganen dinero con su experiencia”.
La rutina de Lucy Guo como multimillonaria
En abril de este año, Lucy Guo destronó a Taylor Swift como la multimillonaria más joven por Forbes. Al consolidar su imperio, implementó una rutina diaria que combina su trabajo y su vida personal:
- 5.30 hs: se despierta y realiza de dos a tres entrenamientos físicos de alta intensidad.
- 9.00 hs: llega a la oficina y se dedica a diferentes campañas.
- Medianoche: trabaja cerca de la medianoche y se va a dormir.
