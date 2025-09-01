Horóscopos de Niño Prodigio: qué le depara a los signos para el mes de septiembre

Septiembre es el mes ideal para soltar todo lo que no sirve y enfocarse en el interés personal, según las últimas predicciones de Niño Prodigio. El astrólogo dominicano compartió lo que viene para cada uno de los signos zodiacales en el mes de los arcángeles.

Predicciones de Niño Prodigio para el mes de septiembre

En el noveno mes del año, Saturno entrará en Piscis, lo que lleva a buscar la sanación espiritual y dejar de lado todo lo que no te suma a nivel personal. Víctor Florencio, como es su verdadero nombre, recordó que será el inicio de la temporada de Libra, y con ella la fuerza para culminar con éxito la última parte del año.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): la envidia de otras personas estará presente durante varios días, pero será importante ignorar los comentarios. Es importante ser constante en los proyectos personales e incluso a final de mes puede llegar una recompensa, ya sea la compra de una casa, un carro o hasta ropa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): las personas nacidas bajo este signo tendrán que soltar algo del pasado debido a que se ha convertido en una atadura. En este mes habrá más riqueza e incluso alguien podría regarle algo con diamantes.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): la energía de este mes lleva a este signo a la senda del triunfo. En el hogar llegará el momento de tomar el mando y la responsabilidad para que todo salga adelante. En el caso de las mujeres podría llegar el embarazo que tanto han buscado.

El signo del zodiaco sagitario es el noveno signo zodiacal (Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril a 20 de mayo): es el momento para conectarse a nivel espiritual y realizar algún tipo de limpia, la cual ayuda a abrir los caminos. Un posible percance en automóvil podría aparecer, por lo tanto, al sentir algún tipo de corazonada será mejor dejar ese medio de transporte.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): el arcángel Chamuel abre las puertas del amor y se quedan atrás todas las experiencias malas con personas que no eran las indicadas. Más adelante se presentarán viajes e incluso nuevas personas en el círculo social.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): el trabajo se acumula, pero eso es bueno para futuros negocios. A nivel personal, llega el momento de evaluar los celos que no llevan a ningún lugar y solo generan inseguridad en las relaciones personales. Finalmente, será importante estar al pendiente de la salud.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): los gastos de este mes pueden ser un poco pesados, no obstante, en los siguientes meses vendrá la recuperación económica. En el hogar hay que tener cuidado con las personas que entran. Al final de mes llegará algo que entusiasma a las personas de este signo, ya sea una nueva relación, buenas noticias en el trabajo o cualquier cambio.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): se vislumbra un renacimiento para este signo, el cual sale de las cenizas para ser visible ante todos. Esto también lleva a rodearse de mejores personas que suman en los proyectos profesionales. Además, una persona cercana declara su amor en este mes.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el destino tiene preparado algo bueno con apoyo del arcángel Uriel, quien abre muchas puertas. Será importante lanzarse por lo que se quiere y perder el miedo.

Signos de Agua

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): ha llegado el momento de restaurar la confianza y pedirle al ángel Jofiel que potencie al máximo todas tus capacidades. Este guía también advierte sobre personas del entorno que aparentan algo que no son.

Este signo abarca a las personas nacidas entre el 23 de octubre y 22 de noviembre (Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se presentan energías negativas que buscan desequilibrar y lo mejor será confiar en seres espirituales como arcángeles o santos. Además, llega el momento de poner distancia con las personas que no suman a nivel personal.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): ha llegado la abundancia para este signo, la cual llega a través de juegos de azar como la lotería e incluso una herencia de una persona cercana. En cuestión de pareja es momento de hablar claro con esa persona para no tener una desilusión.