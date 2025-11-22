El ritual de Niño Prodigio para atraer el amor verdadero con ayuda de la diosa Metresili

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, reveló el ritual para atraer el amor verdadero con ayuda de la diosa Metresili. Con este procedimiento, el pitoniso explicó que se puede atraer una pareja responsable, seria y respetuosa, con la cual la relación durará muchos años.

El ritual de Niño Prodigio para atraer el amor verdadero

El famoso astrólogo reveló cuál es la práctica que se debe realizar para anunciarle al universo que esperas una pareja estable, fiel y respetuosa. El psíquico compartió en su canal de YouTube el ritual que se debe hacer y pidió invocar a la diosa Metresili para obtener mejores resultados.

“Este ritual es para atraer un amor real, una pareja responsable. Por eso, tengo a mi lado a la diosa Metresili, que a ella se le pide una pareja de años, para llegar a viejitos juntos” adelantó Niño Prodigio.

Elementos necesarios para realizar el ritual

Un velón rosa

Recipiente de cristal

Miel de abeja

Pétalos de rosa roja

Escarcha amarilla

Procedimiento

El primer paso consiste en tomar el velón rosa para untarlo con la miel de abeja. Niño Prodigio aconseja decir la siguiente afirmación: “Como las abejas llegan al panal, así llegará esa persona a mi vida. Que se manifieste en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

En caso de tener pareja, el psíquico aconseja colocar en un papel los nombre de ambos, o enfrentar dos fotos y colocarla al fondo del recipiente de cristal. También se puede colocar el nombre propio y el de la pareja sobre la vela junto con la fecha de nacimiento. Mientras más detalles se coloquen, más efecto tendrá el ritual.

Para este ritual se necesita una vela rosa, un recipiente de cristal, pétalos de rosa y escarcha dorada (YouTube/NiñoProdigio)

Luego, se deben colocar algunos pétalos de rosa en recipiente de cristal y posteriormente, introducir la vela. Por último, se debe colocar la escarcha amarilla y encender la vela.

Niño Prodigio aconseja realizar el ritual con fe en cada paso e invocar a Metresili. “Recuerda que el amor llega en el momento indicado. Este ritual es una manera de honrarlo, de anunciarle al universo que lo esperas con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a entregarte a ese ser maravilloso que viene para ti” expresó el astrólogo en la descripción del video.

Por qué se debe pedir por amor a la diosa Metresili

El nombre real de la Metresili es Ezili Freda, aunque popularmente la llaman Metresili Ancopie. Se la conoce como la ‘maestra del amor’ y además de asuntos del corazón, se le suele pedir por riqueza con tributos de perfumes y joyas, destacó Univisión.

Metresili Ancopie es popular en República Dominicana y otras partes de Latinoamérica por ser una destacada figura espiritual cuya veneración fue introducida en el continente por los esclavos africanos.

Metresili es la diosa del amor, pero también otorga abundancia y dinero (Instagram/@evethemedium)

Es patrona del amor, el dinero, la prosperidad y la abundancia; y entre sus características distintivas se encuentra su fuerte afinidad por los perfumes y su vínculo con Ogun Balenyó, de quien fue esposa, según Jacky Harmony.

Para pedirle por el amor se aconseja utilizar un vino rojo, un champagne o un refresco de color rojo. También se puede utilizar pétalos de flores y velas rosadas, que se consideran importantes para la diosa.

A Metresili se la asocia con la Virgen de los Dolores, debido al significado de dolor y sufrimiento materno.

¿Cuándo es el día de Metresili y qué ritual se aconseja para venerarla?

En sus redes sociales oficiales, Niño Prodigio compartió información sobre la diosa Metresili. Su día se celebra el 15 de septiembre, y el ritual que se debe hacer en esa fecha es el siguiente:

Poner la imagen de la diosa en un lugar limpio, acompañada de un pañuelo rosado perfumado y una copa de champagne.

También se recomienda colocar la imagen del esposo de Metresiili, Ogun Balenyó, con una vela azul y una copa de vino rojo.

Metresiili, Una vez que esté listo el altar, se deben prender las velas y pedir las intenciones con fe.

“Si quieres conseguir el amor verdadero, ese esposo fiel, debes pedir a Metresili, que te dará una pareja para siempre”, expresó el astrólogo.