Salario mínimo en California para 2026: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero

El salario mínimo en California aumentará el 1º de enero de 2026 a US$16,90 la hora para la mayoría de empleados del estado. Ciertos trabajadores no perciben el sueldo base, dado que se ajustan a otros montos e incrementos que no están sujetos a la misma ley.

El salario mínimo en California se mantiene en US$16,50 hasta enero de 2026

El salario base de California se sitúa en US$16,50 por hora en noviembre de 2025 y se mantendrá así hasta enero, cuando se establecerá el próximo incremento para la mayoría de trabajadores. Algunos empleados están sujetos a excepciones basadas en la sección 1182.14 del Código Laboral estatal.

La mayoría de trabajadores en California contarán con un salario mínimo de US$16,90 por hora a partir de 2026 Freepik

El Departamento de Relaciones Industriales del Estado Dorado (DIR, por sus siglas en inglés) detalló que el último aumento anual del sueldo base se realizó el 21 de enero de 2025. Las excepciones contempladas son para los siguientes empleados:

Trabajadores de restaurantes de comida rápida : el salario mínimo actual que perciben es de US$20 la hora (desde el 1º de abril de 2024).

: el salario mínimo actual que perciben es de US$20 la hora (desde el 1º de abril de 2024). Empleados de los centros de salud: de US$23 por hora desde el 16 de octubre de 2024.

A partir de enero del año próximo, el salario mínimo estatal aumentará a US$16,90 por hora Freepik

Por otra parte, según la Universidad de California en Berkeley, ciertas ciudades presentan salarios mínimos superiores al estatal. Los montos fueron recopilados en julio de este año y el listado estuvo liderado por:

Emeryville : de US$19,90 por hora.

: de US$19,90 por hora. West Hollywood : de US$19,65 por hora.

: de US$19,65 por hora. Mountain View : de US$19,20 por hora.

: de US$19,20 por hora. San Francisco : de US$19,18 por hora.

: de US$19,18 por hora. Berkeley : de US$19,18 por hora.

: de US$19,18 por hora. Sunnyvale : de US$19 por hora.

: de US$19 por hora. El Cerrito : de US$18,34 por hora.

: de US$18,34 por hora. Belmont : de US$18,30 por hora.

: de US$18,30 por hora. Santa Clara : de US$18,20 por hora.

: de US$18,20 por hora. Redwood City: de US$18,20 por hora.

El salario mínimo en California aumenta gradualmente

La normativa estatal indica un incremento del monto base cada año, que se ajusta según la inflación y se basa en el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y administrativos (IPC-W).

La ley de California establece que el salario mínimo no puede reducirse incluso si el IPC ofrece un resultado negativo. En tanto, el aumento máximo que se puede implementar en un año es del 3,5%.

Los empleados de restaurantes de comida rápida cuentan con un sueldo base superior al establecido por la ley Freepik

Cuánto gana un trabajador latino en California

El Estado Dorado es uno de los territorios de Estados Unidos con mayor población de origen latino y la fuerza laboral está comprendida en un 40% por esa comunidad, según un informe del Instituto de Políticas Públicas publicado en febrero de 2025. Sin embargo, casi la mitad de los empleados reciben un rango salariar inferior al promedio estatal.

Así lo determinó otro análisis a cargo del Departamento de Derechos Civiles de California (CRD, por sus siglas en inglés) de agosto de 2023, que indicó que el 49% de los trabajadores latinos en California recibieron salarios más bajos.

Según ZipRecruiter, el sueldo promedio de un trabajador de origen migrante en California es de US$18 por hora, mientras que la media del estado se sitúa en US$30 por hora.

En general, el rango para empleados extranjeros oscila entre los US$9,25 y los US$28,47, cifras inferiores a las estatales, que varían entre los US$15,27 y los US$58,38.