Horóscopo de Niño Prodigio: las predicciones del 20 al 26 de octubre para todos los signos
El astrólogo explica que la oscuridad se convertirá en luz durante la próxima semana
- 4 minutos de lectura'
En la semana del 20 al 26 de octubre la oscuridad se iluminará, y los signos vivirán cambios importantes en su vida. Según el astrólogo Víctor Florencio, conocido como Niño Prodigio, se registrarán eventos festivos y celestiales que traerán un recordatorio importante para toda la rueda zodiacal.
Las predicciones de Niño Prodigio para la semana del 20 al 26 de octubre
El astrólogo originario de República Dominicana explicó que la celebración del Diwali, que proviene de la India, se hace con fiesta y con luces, y sirve para recordar que sin importar las sombras que hayan cruzado, los signos del zodíaco son chispa divina.
Además, Víctor Florencio advirtió que en los próximos días se registrará la lluvia de estrellas Oriónidas, que enviarán señales en el marco del inicio de la temporada de Escorpio, que trae consigo varios cambios en los procesos emocionales y en propósitos divinos.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): deberán dejar de pelear en contra de lo que no entienden y comenzar a aceptarlo. El Diwali los invita a perdonar, a iluminarse y a dejar de cargar con culpas que no son de ellos.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio pide que sean prudentes durante los próximos días, además advierte que llegará algo mejor a su vida en cuanto pierdan el miedo a dejar ir el pasado.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): su espíritu aventurero podrá ser un atajo durante la semana, la lluvia de estrellas les pide escuchar a la voz de su interior, y los invita a sentirse en paz con ellos mismos.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): deben tomar los errores o las rupturas como una oportunidad para ser mejores personas. El Diwali llega para ayudarles a superar el pasado y recordarles que todo lo vivido los construye como seres humanos.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Niño Prodigio les recomienda descansar del control y comenzar a soltar el “tengo que” para hacerle espacio a lo que se da por sí mismo, ya que el Universo los sorprenderá.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): será una semana importante para que recuerden su deseo y activen sus pasiones. El astrólogo de República Dominicana les pide dejarse guiar por su intuición y su corazón.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la lluvia de estrellas traerá consigo un mensaje claro y preciso, se trata de ser ellos mismos y dejar de esconderse. Su presencia es un superpoder y deben confiar más en ellos mismos.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el vidente pide dejar de intentar que todo sea perfecto y comenzar a abrazar la energía del Diwali, que les pide soltar aquello que les hace daño. Además, su elegancia los hará destacar.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): el Universo les pide que dejen de pensar mucho las cosas y comiencen a actuar. Es momento de la luz y de la decisión.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): tendrán que encender velas y pedir sin miedo aquello que desean. Niño Prodigio comparte que su corazón se encuentra listo para amar y para empezar de nuevo y soltar lo que no es de ellos.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): es su retorno solar y durante la semana se abrirán portales importantes para ellos. Podrán construir su mejor versión en los próximos días, ya no le tienen miedo a la oscuridad, que ahora será el lugar en el que renacen.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): la lluvia de estrellas llega y advierte que no deben ignorar sus presentimientos. Las corazonadas que tienen forman parte de su luz y de su mente, el Diwali les ayudará a encender la chispa que necesitan para volver a brillar.
