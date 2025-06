Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 y el 27 de junio

Mhoni Vidente reveló para esta semana las predicciones astrológicas para cada signo del Zodiaco. Del 22 al 27 de junio, los astros ofrecen una guía con cambios y sorpresas que tendrá impacto para cada signo en sus vidas. Esto es lo que prevé la astróloga.

Aries

Para Aries, la carta del Loco significa que será una semana para reflexionar sobre qué es lo que se quiere y hacia dónde se va. Será una semana de madurez y de pensar claramente qué se construye para el futuro. Vienen cambios de proyectos laborales con nuevas oportunidades.

El mejor día para Aries será el viernes, volverás a dormir en las noches, a retomar el ejercicio. Es importante que se deje de comer después de las 6 o 7 de la noche, y es fundamental que se levante con los rayos del Sol, a las 6 de la mañana.

Si estás en trámites legales, soluciónalo rápido, a veces se gana cuando se pierde. Será una semana para planes y renovaciones tecnológicas. Los números mágicos para Aries serán el 15, 17 y 28, con cinco golpes de suerte. Sus colores serán el naranja y amarillo.

Tienes que imaginarte el éxito, tienes que prepararte más. El Rey de Bastos y el As de Espadas son positivos para tener oportunidades en el trabajo y muy importante, nunca vuelvas al pasado, con personas del pasado.

Tauro

Para Tauro, la carta del Diablo para esta semana indica que tienes que liberarte de energías negativas. Será una semana de desarrollo; aprende a comer mejor, a tomar más agua y gasta dinero en ti. Es momento de quitarse personas tóxicas, de personas que no suman.

El mejor día para Tauro será el lunes, donde viene un dinero extra para pagar deudas. Es importante saber invertir para tener grandes cosas. Es tiempo de arreglar trámites pendientes como el título, pasaporte, INE, todo lo esencial.

Es momento de renovarte, de transformarte. Los números de la suerte son 09, 27 y 66, y su color es el rojo y el amarillo. Es importante que prestes atención a las relaciones, que lo tomes con calma. Se viene una transformación a todo lo positivo. Vienen ilusiones nuevas con personas del signo Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

La carta del Mundo indica que es tiempo para viajar y desarrollarte más en el ámbito laboral. Es importante que no platiques tus cosas para que puedas avanzar. Será una semana de mucho trabajo para cerrar bien el mes.

El mejor día para Géminis será el martes. Habrá trámites para algún permiso de visa o de migración. También dice que te mereces una pareja completa, no ser el segundo plato en lugar de estar con personas casadas, no te dejes manipular. Trata de regresar con tu familia, ellos te van a apoyar.

Los números de la suerte son 03, 16 y 25, los colores serán el azul y el blanco. Vas a poder alcanzar tus sueños y metas. Trata de no discutir y controlar tu carácter. Los signos compatibles son Libra, Escorpio y Acuario.

Cáncer

El As de Oro es la carta de la semana. Estás por cumplir años y el mejor día para Cáncer será el jueves. Gasta todo lo que deseen en sí mismos, y la carta indica que estás a punto de recuperar todo lo que habías perdido.

Signo por signo, la astróloga revela qué es lo que le depara a cada uno esta semana. Foto Canva

Los números de la suerte serán 14, 20 y 23, su color será el rojo y naranja. Es tiempo de tomar decisiones para que puedas avanzar y ser feliz. Busca inversiones que te hagan crecer y que te den estabilidad.

Si estás casado o casada, habrá un embarazo. Si buscas pareja los signos compatibles serán Acuario, Piscis y Aries; viene una colaboración para un proyecto nuevo.

Leo

La carta del Juicio indica el momento de pensar qué haces bien y mal. Es tiempo de crecer más y no estar con personas con quien no te dejan crecer. El mejor día para Leo será el miércoles con juntas laborales y ventas para cerrar bien el mes.

No tengas miedo a emprender nuevas cosas, a estudiar o poner un negocio. Tienes mucha suerte en la lotería con el número 01, 23 y 48; su color será el blanco y rojo. Cuídate de la gente envidiosa.

Los signos compatibles para esta semana son Sagitario, Acuario y Aries. Borra de tu vida todas las cosas negativas y no cargues con resentimientos.

Virgo

La carta del Carruaje dice que sigas hacia adelante. El mejor día será el martes para sacar adelante todos los trámites del trabajo o de la escuela. Los números de la suerte para esta semana son el 07, 28 y 39.

Cuídate de dolores en la espalda o el riñón. Los colores son el rojo y el verde. Es momento de prosperidad y preparación para vivir mejor. Se va a cumplir lo que tanto has deseado.

Los signos compatibles serán Capricornio, Tauro y Géminis. El Arcángel Rafael será quien te ayude a sanar y cumplir tus sueños.

Libra

La carta del Emperador indica que tendrás un nuevo puesto o ascenso en el trabajo. No vayas a un lugar donde no quieres ir. El mejor día será el viernes y los números de la suerte serán 02, 13 y 37, para aumentar tu riqueza.

El color será el amarillo y verde; debes cuidarte de problemas de garganta e invierte en arreglar tu casa. Habrá mucho trabajo o exámenes. Los signos compatibles serán Sagitario, Acuario y Géminis. Trata de continuar con tus estudios. Suelta para que puedas avanzar.

Escorpión

La carta de la Rueda de la Fortuna, que dice que es momento de estar arriba en el trabajo o en la escuela. Es tiempo de arreglar documentación y comenzar a desarrollarse en lo laboral, poner un negocio propio.

Quédate solo o sola un tiempo. Los números mágicos serán 13, 21 y 74 y los colores serán el amarillo y naranja. Infórmate antes de juzgar, y trata de no discutir con nadie.

Habrá nuevas propuestas laborales. Si estás soltero o soltera los signos serán Piscis, Aries y Cáncer. Es tiempo de estudiar y crecer.

Sagitario

La carta de la Torre indica que sigas en crecimiento; si te caes debes levantarte, no es tiempo de compadecerte. Es tiempo de reinventarse y desarrollarse. El mejor día de esta semana será el lunes.

Los números de la suerte son el 05, 19 y 26; los colores serán el naranja y el azul. Es momento de despertar, no inviertes tiempo, dinero ni esfuerzo en cosas que no sirven.

Cuidado con las traiciones y los pensamientos turbios. Tienes un gran poder de manifestación.

Capricornio

El As de Bastos indica que es una semana para tomar acciones y de creer. Calma con humildad y piensa en grande, ya que es tu receta del éxito.

Será una semana para salir de viaje y conocer personas importantes. Es tiempo de traer cosas positivas y el viernes será tu día de suerte para crecer.

Ya no te acuerdes del pasado, no busques venganzas. Es tiempo de ver al futuro y arreglar tu documentación, vive mejor y arregla tu casa. Los números de la suerte serán el 10, 22 y 30.

Acuario

La carta del Sol significa que creces y sonríes a la vida. Son tiempos de madurar y tu mejor día será el martes, ya que tendrás suerte en la lotería o juegos de azar.

Arregla tu documentación para que puedas irte de viaje en tus vacaciones. Los números de la suerte serán el 06, 08 y 26. Trata de entender que debes confiar más en ti mismo, termina todo lo que empiezas.

Los signos compatibles serán Libra, Leo y Géminis. Te acuerdas de alguien que falleció y libérate del pasado y de la gente tóxica.

Piscis

La carta del Mago dice que esta semana tu palabra es riqueza en todos los sentidos. Viene una nueva vida y un nuevo cambio para ti, con el martes como el mejor día.

No creas todo lo que te dicen, no creas los chismes y no dejes que nadie te quite la paz. Los números de la suerte serán el 04, 11 y 40. Trata de estar más en contacto con la naturaleza.