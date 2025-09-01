Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en septiembre 2025

Mhoni Vidente reveló las predicciones del tarot para cada signo en el mes de septiembre de 2025, así como sus números de la suerte y las claves del éxito.

Las predicciones de Mhoni Vidente para septiembre de 2025

La reconocida astróloga y vidente explicó que septiembre es “el mes del principio y el final”, lo que representa un momento clave para renacer y la llegada de nuevos ciclos en diferentes ámbitos de la vida.

Lo que vivirá cada signo del zodíaco durante septiembre de 2025

Aries

La carta de El Diablo habla de dinero rápido y fácil, podrían tener cambios de trabajo, pero deberán ser más prudentes y no dejarse llevar por personas tóxicas. Su mejor día será el viernes y están en el momento perfecto para invertir.

Números de la suerte: 06, 15 y 37.

Tauro

La carta de La Justicia le recomienda tener sus documentos en orden, ante posibles problemas en cuestiones legales. Mhoni Vidente predice abundancia para este signo en un proyecto nuevo, y que su mejor día será el miércoles.

Números de la suerte: 05, 09 y 32.

La carta de La Justicia indica que Tauro resolverá problemas legales (YouTube/Mhoni Vidente)

Géminis

La carta de El Mundo habla de viajes, proyectos propios y crecimiento. El tarot le recomienda discreción, alejarse de los chismes y de personas abusivas. Su mejor día será el lunes de cada semana y tendrá un ascenso en el trabajo.

Números de la suerte: 06, 11 y 28.

Cáncer

La carta de El Mago le dice “pide que se te va a dar”, su mejor día será el martes de cada semana y podrán salir de viaje, recibir regalos inesperados que le den felicidad y solucionarán los problemas legales a su favor, además tendrá propuestas de amor verdadero.

Números de la suerte: 04, 13 y 17.

Leo

La carta de El Carruaje le pide seguir en crecimiento, tendrán proyectos importantes en cuestiones laborales y de negocios propios. Podrían someterse a alguna cirugía estética y también atraerán salud, abundancia y estabilidad.

Números de la suerte:03, 08 y 34.

Virgo

Mhoni Vidente comparte que septiembre es su mes, su mejor día será el martes de cada semana y podrán solucionar problemas de pasaporte, migración o visa. También tendrá mucha pasión y amor en las próximas semanas, aunque la carta de La Serpiente le pide cuidarse de brujerías.

Números de la suerte: 02, 29 y 40.

Mhoni Vidente advierte que Virgo deberá cuidarse de brujerías en septiembre (YouTube/Mhoni Vidente)

Libra

La carta de El Emperador indica que es su mes a partir del 21 de septiembre, y crecerá económicamente, además podrá reinventarse y pagar las deudas del pasado. Su mejor día será el miércoles de cada semana y tendrá un amor verdadero y estable.

Números de la suerte: 09, 18 y 77.

Escorpio

La carta de El Sol habla de un mes de oportunidades en el que se quitarán problemas de salud y malestares. Mhoni Vidente recomienda que hagan ejercicio y controlen su mente, pues serán semanas de mucho trabajo y reconocimiento profesional, su mejor día será el jueves.

Números de la suerte: 10, 21 y 49.

Sagitario

La carta de La Torre habla de crecimiento, de salir adelante y no detenerse por nada ni por nadie. Deben cuidarse, tomar más agua y comer sano. Su mejor día de la semana será el miércoles.

Números de la suerte: 12, 17 y 26.

Capricornio

La carta de El Loco habla de “pisar firme”, tendrán éxito si no se aceleran o piensan de más, según la vidente cubana. Será un mes de cierre de negocios y cambios laborales, su mejor día será el viernes y podría trabajar en instituciones gubernamentales.

Números de la suerte: 24, 30 y 36.

La carta de El Loco le pide a Capricornio pisar firme (YouTube/Mhoni Vidente)

Acuario

La carta de La Estrella indica dinero, suerte y abundancia. Es un momento de estabilidad en el que podrán llenarse de fuerza, confianza y energía positiva. Su mejor día será el martes y podrán emprender su propio negocio, aunque tendrán que aprender a poner límites a los demás.

Números de la suerte: 01, 25 y 27.

Piscis

La carta de El As de Oros habla de buena fortuna, estabilidad y crecimiento. Mhoni Vidente pide empezar desde cero y dejar el pasado atrás para alcanzar logros. Su mejor día será el jueves y deberán tener más orgullo, dignidad y autoconfianza.

Números de la suerte: 08, 17 y 23.