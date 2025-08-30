Mhoni Vidente revela el ritual para atraer la riqueza y que se debe realizar 1° septiembre

Cuando falta poco para iniciar septiembre de 2025, Mhoni Vidente comparte el paso a paso de un poderoso ritual para la riqueza, abundancia y estabilidad. Se debe hacer el primer día del mes con fe y claridad, para así manifestar todo lo que se desea. Aunque también puede realizarse el último día de agosto.

El ritual de Mhoni Vidente para el 1° de septiembre

La astróloga cubana explica en su canal de YouTube que este ritual también ayudará a que la persona que lo realiza mantenga la paz en su hogar, tenga salud y el dinero y el amor lleguen a su vida.

Mhoni Vidente explica que los ingredientes principales para el conjuro son económicos y fáciles de obtener, como:

Una veladora o sirio amarillo

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa llena de agua

Incienso de sándalo

Una copa de cristal

Tequila, ron o mezcal

Cerillos de madera

Tres billetes de la misma cantidad y en circulación actual en el país de residencia

Perfume que más use la persona

Canela en polvo

Loción de siete machos

Loción de doble suerte o atrayente de dinero, si se puede conseguir

Antes de dar los pasos para realizar el ritual del 1° de septiembre, la astróloga recuerda que es importante hacerlo después de bañarse, colocarse ropa limpia y perfume para preservar las energías positivas.

Paso a paso del ritual de Mhoni Vidente para septiembre

Una vez reunidos todos los ingredientes, deberá rociarse perfume en los tres billetes y posteriormente pasarlos por todo el cuerpo, mientras se rezan oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María y se pide por la llegada de dinero, trabajo y estabilidad.

El primer paso es rociar perfume personal en los tres billetes (YouTube/Mhoni Vidente)

Al terminar la limpia, Mhoni Vidente pide colocar los tres billetes dentro de la copa con agua. Después, deberá rociarse perfume, loción de siete machos y atrayente de dinero en la vela amarilla.

Posteriormente, la vela o sirio se pasará por el cuerpo mientras se recita una oración al Arcángel Miguel, quien será el patrono de septiembre de 2025, además de visualizarse con salud, paz, amor, trabajo y estabilidad.

La veladora deberá colocarse sobre el plato forrado con papel aluminio, mientras que la otra copa de cristal tendrá que llenarse con tequila, ron o mezcal.

La canela en polvo se rociará sobre la veladora, al igual que el perfume y las lociones de siete machos y atrayente de dinero.

Después, con cerillos de madera, deberán prenderse los inciensos y la vela para después recitar tres veces la oración:

“Jesús, enemigos veo, sangre de mis venas quieren, yo no se las voy a dar, alabado sea el sacramento del altar. Serpientes venenosas, recojan el veneno que han preparado para mí”, dijo la vidente.

En el ritual de septiembre, primero deben encenderse los inciensos y después la vela o sirio de color amarillo (YouTube/Mhoni Vidente)

La vela permanecerá prendida hasta que se acabe, mientras que el tequila, ron o mezcal, deberá dejarse junto con la copa de agua y los billetes. Esto aproximadamente durante tres días.

Una vez terminada la vela, los billetes se sacarán de la copa, se secarán y el dinero se usará para comprar comida o pagar deudas para que se multiplique. Mientras que la copa con alcohol se vaciará en la calle.

Las predicciones de Mhoni Vidente para septiembre de 2025

La astróloga cubana explicó que el mes nueve posee una energía fuerte y traerá consigo cambios importantes para la humanidad, por lo que recomendó mantener pensamientos positivos para evolucionar.

Mhoni Vidente recomienda realizar el ritual de septiembre con fe, claridad y visualización (YouTube/Mhoni Vidente)

Mhoni Vidente también manifestó que septiembre será bendecido para el hogar, la vida y la familia. Y recordó la importancia de visualizarse en la prosperidad, además de que aseguró que el ritual atraerá riqueza 70 veces 7 para todas las personas que lo lleven a cabo con fe y claridad.