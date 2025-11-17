Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para la semana del 17 al 21 de noviembre

En la tercera semana de noviembre de 2025 habrá cambios importantes para los signos. La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus mejores consejos para que toda la rueda zodiacal pueda vibrar en sintonía positiva.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 17 al 21 de noviembre

La tarotista compartió en su cuenta oficial de YouTube la carta para cada signo, con lo que le depara a cada uno en los próximos días. Así como las advertencias, cambios y caminos que deben tomar para atraer lo positivo a sus vidas.

Aries

La carta de El Diablo advierte que deberán cuidarse de los enemigos ocultos, esas personas que conviven con ellos día a día y envidian su luz. Será una semana de mucho trabajo y de energías encontradas, pero al final lo podrán solucionar. Deben cuidar su salud y su economía, tendrán una sorpresa en cuestiones financieras, pero deben ahorrar para tener seguridad financiera.

Números de la suerte: 03, 04 y 19.

Colores de la suerte: azul y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Leo y Sagitario.

Tauro

La carta de El Ermitaño habla de encontrar la luz y la solución. Será una semana de energías encontradas, problemas y discusiones. No deben hablar de más. Su punto débil serán problemas de migraña o estrés.

Números de la suerte: 14, 75 y 96.

Colores de la suerte: blanco y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Virgo y Capricornio.

Géminis

La Rueda de la Fortuna habla de estar arriba y de pensar en qué desean para ser feliz. Analizar si se quedan o se van y definir bien qué desean para su futuro. Su punto débil es la mala alimentación, problemas de intestino y del estómago.

Números de la suerte: 33, 20 y 14.

Colores de la suerte: verde y amarillo.

Signos compatibles: Escorpio, Libra y Acuario.

Cáncer

La carta de El Juicio habla de tomar decisiones, enfrentar los problemas y ser felices. Deben ponerse como prioridad y buscar estar en paz. Será una semana de juntas, reajustes y trabajo. Recibirán invitaciones a una boda, graduación u otro festejo importante.

Números de la suerte: 21, 30 y 68.

Colores de la suerte: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.

Leo

La carta de El Sol habla de una buena semana, llena de energía y estabilidad. Su punto débil es la presión alta y el colesterol, deben hacer ejercicio y mantener la calma.

Números de la suerte: 01, 19 y 26.

Colores de la suerte: verde y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries.

Virgo

La carta de La Justicia habla de karma y justicia divina. Será una semana de recompensas y llegada de dinero extra. Las energías y los planetas estarán alineados para que solucionen todos sus problemas.

Números de la suerte: 01, 33 y 46.

Colores de la suerte: azul y blanco.

Signos compatibles: Cáncer, Tauro y Capricornio.

Libra

La carta de El Loco habla de crecimiento y madurar para empezar a avanzar. Su punto débil será el insomnio, deben dormir a sus horas y descansar.

Números de la suerte: 22, 39 y 51.

Colores de la suerte: verde y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Géminis.

Escorpio

La carta de La Templanza dice “calma que todo pasa”. Mhoni Vidente explica que tendrán mucha alegría y estabilidad económica y que deben tratar de darle la vuelta a las cosas negativas, además de alejarse de personas que no cambian.

Números de la suerte: 12, 70 y 98.

Colores de la suerte: azul y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Tauro y Cáncer.

Sagitario

La carta de El As de Oros habla de triunfo, determinación y crecimiento. Van por buen camino, es su tiempo y se aproxima su cumpleaños, aunque deben ser precavidos esta semana y arreglar todos sus pendientes, como deudas o juntas laborales.

Números de la suerte: 28, 35 y 44.

Colores de la suerte: rojo y naranja.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Aries.

Capricornio

La carta de La Torre pide que abran los ojos y se fijen qué han hecho para mejorar, además de no confiar en nada ni en nadie. Será una semana de mucho trabajo.

Números de la suerte: 03, 25 y 30.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Acuario

La carta de El Mundo pide arreglar la papelería que tengan pendiente y pagar deudas. Será una semana de mucho trabajo, juntas, cambios positivos y recibir una recompensa que habían esperado.

Números de la suerte: 08, 26 y 57.

Colores de la suerte: rojo y negro.

Signos compatibles: Leo, Libra y Géminis.

Piscis

La carta de El Emperador habla de fuerza, determinación y crecimiento. No deben confiar demasiado en las personas. Será una semana de mucho trabajo, de adelantar proyectos y pagar deudas.

Números de la suerte: 05, 17 y 56.

Colores de la suerte: blanco y negro.

Signos compatibles: Virgo, Escorpio o Cáncer.