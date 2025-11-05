Mhoni Vidente revela cuáles son los signos con más suerte en noviembre y qué depara para el día espejo 11/11

Mhoni Vidente compartió sus predicciones y reveló que signos del zodíaco tendrán más suerte rumbo a fin de año. La tarotista se refirió a noviembre como el mes de Dios y aseguro que es un mes cabalístico, que será clave en varios aspectos como el político y el climático, entre otros.

Las predicciones de Mhoni Vidente para noviembre y el 11/11

La astróloga cubana reveló en su cuenta oficial de YouTube qué sucederá en noviembre. La pitonisa compartió los signos que se serán más dichosos este mes y reveló que sucederá después del día espejo 11/11.

Signos con suerte el 11/11

La astróloga indicó que habrá cinco signos que tendrán suerte el día 11 de noviembre. Se trata de un día que asegurará la abundancia, estabilidad y crecimiento.

“Después de 99 años, el día 11 de noviembre será mágico, gracias a esos meteoritos que se han acerado a la Tierra y por la alineación de siete planetas. Es un día cabalístico y hay cinco signos que dominarán en todos los ámbitos” expresó Mhoni Vidente.

Entre los signos que se verán beneficiados con la energía del mes de noviembre se encuentran:

Capricornio

La carta As de Oros y El Sol señalan éxito, viajes y actitud para este signo. La pitonisa aconseja idealizar el futuro, ya que llegan nuevos proyectos del extranjero, que aseguran un mejor pasar económico.

Aries

El signo de Aries dominará por completo noviembre en temas económicos, ya que se augura crecimiento, estabilidad y abundancia. La Vidente sugiere dejar atrás los problemas de angustia y de enfermedad para disfrutar a pleno este momento.

Los arianos, también estarán acompañados en cuestiones amorosas y empezarán a crecer en todos los ámbitos.

Géminis

Este signo se prepara para atravesar el umbral de la abundancia, de la estabilidad y del crecimiento el 11 de noviembre. Llegan nuevas oportunidades de trabajo o de realizar un negocio propio.

El día espejo permitirá quitar envidias y mal de ojo, y aportará mayor progreso en todas las áreas. Géminis encontrará el verdadero amor y tendrá mayores recompensas económicas durante este mes.

El portal 11/11 permitirá que Géminis avance económica y sentimentalmente (YouTube/Mhoni Vidente)

Escorpio

Es uno de los signos más fuertes del zodíaco y tendrá mayor estabilidad sentimental durante noviembre. Crecerá económicamente y logrará un puesto con mayor jerarquía en cuestiones de trabajo.

El día 11/11 permitirá a los escorpianos resolver cualquier tema legal de forma exitosa. Mhoni aconseja iniciar un estudio para crecer y aprovechar la suerte en todos los sentidos.

Acuario

Acuario crecerá económicamente durante el día 11/11 a través de la firma de contratos, lo que le permitirá también iniciar un negocio propio. La astróloga aconseja volver a estudiar y aprender un idioma para atraer doble suerte rápida.

Estos cinco signos tendrán en común los siguientes los números de la suerte 06, 11 y 23. Deberán utilizar con mayor frecuencia el color blanco y verde. También se recomienda usar perfume de sándalo y estrenar ropa nueva durante este mes para atraer más abundancia.

Las predicciones de Mhoni Vidente para noviembre se extienden a algunos países que tendrán influencias del presidente Donald Trump (YouTube/Mhoni Vidente)

Así le irá a los países latinos en el penúltimo mes del año

Mhoni Vidente pronostica una “revolución total” en América Latina con la influencia de Donald Trump.

Chile: tendrá elecciones el 16 de noviembre, pero no habrá un ganador definitivo hasta la segunda vuelta el 14 de diciembre, según las predicciones de Mhoni Vidente. Las cartas marcan que el presidente Boric no realizó cambios positivos en el país, por lo que se espera que la contienda final sea entre la señora Jara y el señor José Antonio Kast.

tendrá elecciones el 16 de noviembre, pero no habrá un ganador definitivo hasta la segunda vuelta el 14 de diciembre, según las predicciones de Mhoni Vidente. Las cartas marcan que el presidente Boric no realizó cambios positivos en el país, por lo que Venezuela: se visualiza que Nicolás Maduro irá a prisión en una fecha cercana a su cumpleaños. Llegarán personas de otros países a levantar Caracas.

se visualiza que irá a prisión en una fecha cercana a su cumpleaños. Llegarán personas de otros países a levantar Caracas. Colombia: se predice que Gustavo Petro perderá apoyo y también caerá preso por su complicidad con Nicolás Maduro.

se predice que perderá apoyo y también por su complicidad con Nicolás Maduro. Argentina: el presidente Javier Milei tendrá la “cartera abierta” para sacar leyes, progresar y comerciar directamente con Estados Unidos . Se visualiza que la expresidenta Cristina y otros ministros irán a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

el presidente tendrá la “cartera abierta” . Se visualiza que la expresidenta Cristina y otros ministros irán a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Bolivia: El presidente Luis Arce se alejará de los países comunistas y buscará encarcelar o sacar del país a Evo Morales.

Mhoni Vidente revela que noviembre será un mes de cambios en muchos aspectos (YouTube/Mhoni Vidente)

Clima, epidemias y contacto extraterrestre llegarán en noviembre