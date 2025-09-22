Horóscopos semanal de Niño Prodigio: qué le depara a los signos del 22 al 28 de septiembre

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, dio a conocer sus predicciones para cada uno de los signos del zodíaco a unos días de que termine el mes de septiembre. En esta semana, se elevará la vibración de la rueda zodiacal, por lo que el astrólogo dio a conocer los colores ideales que ayudará a soltar las cosas que ya no aportan y poner en orden los aspectos personales.

Predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre de Niño Prodigio

Víctor Florencio señaló que el equinoccio de otoño llega como una pausa para soltar lo que ya cumplió su propósito. Además, prevé que cada signo podrá elevar su vibración con tan solo un color, el cual podrán usar en la vestimenta o accesorio, ya que será muy importante para comenzar una nueva etapa.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 20 de abril): el color rojo vino será la clave para conectar al signo con su fuerza interior. Al usarlo se podrán controlar los impulsos que lo hacen actuar de manera compulsiva para actuar de una forma más madura.

Leo (24 de julio al 23 de agosto): las personas nacidas bajo este tienen la posibilidad de incrementar su brillo al tener de aliado al color dorado durante estos días. Esto les permitirá recordar que no tienen que competir con nadie para destacar, ya que solo deben hacer su trabajo sin mirar lo que hacen los demás y sobre todo dejar de lado la arrogancia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): este comienzo de otoño, el color naranja conectará con la energía de Sagitario, lo que lo lleva a tener más gratitud. Usar este color permitirá disminuir las prisas y apreciar las situaciones del presente.

Signos de tierra

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): el color de tauro para estos días será el verde oscuro, mismo que ayudará a reconectarlo con sus raíces. Por lo tanto, será importante usarlo para recordar la tierra y esencia del lugar en el que crecieron.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): el astrólogo señaló que el color beige es el tono ideal para este signo, ya que es sutil, delicado y purificador. Al usarlo ayudará a no querer buscar explicaciones en situaciones que no lo hay. En los próximos días es necesario bajar el ritmo y escuchar a las personas más cercanas.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): el color gris otorgará firmeza y altitud. Además, le recordará a los nacidos bajo este signo que el silencio es mejor en ciertas situaciones y puede ser muy poderoso.

Capricornio manejará con firmeza ciertas situaciones personales y laborales (Pixabay/@maggyona) (Pixabay/@maggyona)

Signos de aire

Géminis (22 de mayo al 22 de junio): el color amarillo mostaza será el aliado para las personas nacidas bajo este signo. Al usar ese tono tendrán momentos de sabiduría que permiten ver con mucho mayor claridad lo que necesitas para mantener energía positiva.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): en esta temporada el rosa marcará un antes y después para Libra. Este color ayudará a armonizar, suavizar tensiones y evitar conflictos, ya sea en el trabajo o a nivel personal.

Acuario (21 de enero a 29 de febrero): en estos días se recomienda usar accesorios o ropa con el color azul porque ayudará a la meditación e incluso a innovar, pero sin que deban aislarse de las personas.

Signos de agua

Cáncer (23 de junio al 23 de julio): este signo tendrá de aliado al color blanco, el cual va a abrir espacio en su corazón para cosas nuevas y al mismo tiempo los protege de energías oscuras.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre): las personas nacidas bajo este signo deberán procurar usar el color fucsia que es intenso, magnético y transformador. Este mismo les ayudará a vivir y enfrentar diversos procesos emocionales con la fuerza para superarlos.

Escorpio vivirá procesos emocionales complicados en la última semana de septiembre (Pixabay/ @Alexas_Fotos) (Pixabay/ @Alexas_Fotos)

Piscis (20 de febrero a 20 de marzo): el color lila ayudará a calmar las emociones y también para guiarse en momentos de confusión. Al usar este color se podrá conectar con el lado espiritual.