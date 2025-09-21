Buenas noticias de Kathy Hochul a Nueva York: los nuevos cheques de alivio a la inflación que llegan en septiembre
La gobernadora estatal impulsó la iniciativa que beneficia a más de ocho millones de residentes
El gobierno del estado de Nueva York reveló cuándo se entregan los primeros cheques de reembolso por inflación y la fecha es muy próxima. Los beneficiarios verán sus ingresos de alivio a partir de fines de septiembre de 2025.
De qué trata el programa de cheques de reembolso por inflación en Nueva York
La gobernadora del estado, Kathy Hochul, impulsó la iniciativa a través del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York. Más de ocho millones de neoyorquinos recibirán reembolsos de hasta 400 dólares en las próximas semanas.
Este programa contempla los primeros cheques de alivio para los residentes que pagaron impuestos sobre las ventas más altos debido a la inflación y los pagos se emitirán por correo.
Requisitos para recibir el reembolso por inflación en Nueva York
Para recibir este reembolso, los ciudadanos elegibles en Nueva York no deben realizar ningún trámite, dado que se percibirá de forma automática en función de los ingresos y el estado civil del año fiscal 2023 de cada residente.
En el caso de la ciudad de Nueva York, se emitirán 3,53 millones de cheques en esta iniciativa, según detalló el gobierno estatal.
Los criterios de elegibilidad para este beneficio estatal requieren que se cumpliera lo siguiente en el año fiscal 2023:
- El residente presentó el formulario IT-201 de declaración de impuestos sobre la renta en el estado de Nueva York.
- Los ingresos que declaró se encuentran dentro de los umbrales de calificación.
- No fue reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.
- Residió en Nueva York durante al menos un año.
En tanto, el organismo estatal advirtió que el monto del reembolso a través de este programa no puede aplicarse a ninguna deuda pendiente y que el método de entrega de los cheques por correo no se basa en códigos postales ni zonas.
Además, la entidad advirtió que la dirección a la que se destinará el cheque de alivio será la indicada en la declaración de impuestos de 2024, pero que si el domicilio fue modificado desde la presentación, se debe actualizar a través de la cuenta en línea en el sitio web del Departamento.
De cuánto son los cheques de alivio por inflación en Nueva York a partir de septiembre de 2025
Los pagos se dividen en categorías según el estado civil y el ingreso bruto de cada residente en el año fiscal 2023. El listado se conforma así:
- Residentes solteros: reembolso de US$200 para quienes tuvieron ingresos de hasta US$75.000, y de US$150 si presentaron declaraciones de entre US$75.000 y US$150 mil.
- Casado con declaración conjunta: de US$400 si sus ingresos fueron de hasta US$150 mil y, si superó esa cifra en una franja de hasta US$300 mil, de US$300.
- Casado con declaración individual: de US$200 si percibió hasta US$75.000, y de US$150 si osciló entre los US$75.000 y los US$150 mil.
- Jefe de familia: de US$200 si sus ingresos fueron de US$75.000 o menos, y de US$150 si los superaron y se encontraron por debajo de los US$150 mil.
- Cónyuge sobreviviente calificado: de US$400 si sus ingresos fueron US$150 mil o inferiores, y de US$300 si se encontraron entre los US$150 mil y los US$300 mil.
