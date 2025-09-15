Horóscopo de Niño Prodigio para esta semana: las predicciones del 15 al 21 de septiembre de 2025

El astrólogo Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, reveló qué es lo que le deparará a los signos del zodíaco durante la semana del 15 al 21 de septiembre. Los próximos días estarán marcados por los mensajes de una divinidad relacionada con el amor, que tendrá impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Predicciones del Niño Prodigio del 15 al 21 de septiembre de 2025

Niño Prodigio explicó que esta semana iniciará con la celebración de Silí Dantó, también conocida como la Señora de los Dolores, cuya festividad ocurre cada 15 de septiembre.

El astrólogo detalló que esta figura es quien escucha las peticiones relacionadas con el amor eterno, la estabilidad en pareja y el consuelo. Por lo que recomendó realizar este tipo de solicitudes durante su día de veneración.

Signos de fuego

Aries (21 de marzo al 20 de abril): el mensaje de Silí Dantó indicó que las personas bajo este signo no son débiles, porque las dificultades que han atravesado solo los fortalecieron más que antes. La invitación es ser más compasivo con uno mismo.

Leo (24 de julio al 23 de agosto): desahogarse es tan bueno como necesario y dejar salir las emociones no apaga el brillo de las personas. Sin embargo, Niño Prodigio recomendó que no era momento de compartir esa tristeza con los demás.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): las acciones que en este momento se sienten como un castigo, en realidad son una ayuda para encontrar un nuevo camino. Hay que aceptar la incomodidad y la presión para darle la bienvenida al cambio.

La Señora de los Dolores es una de las advocaciones de la Virgen María veneradas por la Iglesia Católica (Wikimedia Commons/Zarateman)

Signos de tierra

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): la Señora de los Dolores le recordará a Leo que a veces debe decir que no sin sentirse culpable por ello. Poner límites nunca será negativo, siempre y cuando se marquen desde el respeto y el amor.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): esta semana es ideal para abrirle la puerta al amor y decirle adiós al estancamiento. Se aproxima el romance, así que no hay que resistirse a los sentimientos de cariño y afecto.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): se debe hacer una pausa antes de que el cuerpo ya no pueda esforzarse más. Trabajar para alcanzar estabilidad económica es importante, pero la salud no debe quedarse en segundo plano.

Signos de aire

Géminis (22 de mayo al 22 de junio): el mensaje de la Señora de los Dolores es dejar de inventar historias que no son reales. La recomendación de Niño Prodigio es preguntar con claridad y no poner palabras en bocas ajenas.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): alcanzar el equilibrio perfecto para ser feliz es imposible. Es necesario ser agradecido y enfocarse en los aspectos positivos de la vida, incluso en medio del caos cotidiano.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero): aunque es válido transitar un camino único y diferente, Silí Dantó le recordará a Acuario que no debe alejarse de sus seres queridos.

Silí Dantó también es conocida como Èzili Dantò o Erzulie Dantor (Wikimedia Commons/Anónimo)

Signos de agua

Cáncer (23 de junio al 23 de julio): la Señora de los Dolores dejará claro que no es responsabilidad de Cáncer cargar con los sentimientos de los demás. La sensibilidad es un regalo, pero no debe convertirse en peso extra.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre): es momento de soltar las cargas pesadas que afectan la paz personal. Niño Prodigio aseguró que dejar ir y perdonar no son lo mismo que olvidar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo): este signo se encuentra en un punto de indecisión, donde nunca es el instante correcto para iniciar un nuevo proyecto. Silí Dantó invitará a pasar a la acción y comenzar el camino que lo llevará a sus sueños.