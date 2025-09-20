LA NACION

El sencillo truco para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva

Con unos simples pasos y materiales que hay en casa, podrás dejar tu equipo de entretenimiento impecable y libre de polvo o manchas en cuestión de minutos

La limpieza del televisor requiere cuidados específicos (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)
La limpieza del televisor requiere cuidados específicos (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Limpiar la pantalla del televisor no tiene por qué ser complicado. Con algunos pasos sencillos y elementos que ya hay en casa, podrás dejar tu equipo de entretenimiento impecable, libre de polvo y sin manchas en cuestión de minutos, y proteger además la superficie de posibles rayones o daños.

¿Qué se necesita para limpiar la pantalla del televisor?

  • Paño de microfibra limpio y seco
  • Agua destilada
  • Pulverizador pequeño
  • Opcional: mezcla 50/50 de agua destilada con vinagre blanco (para eliminar huellas y suciedad más persistente)
Es fundamental limpiar la pantalla del televisor con regularidad para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen, lo que podría provocar rayones (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)
Es fundamental limpiar la pantalla del televisor con regularidad para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen, lo que podría provocar rayones (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

¿Cómo limpiar el televisor?

  • Apagar el televisor y desconectarlo para evitar riesgos eléctricos.
  • Humedecer ligeramente el trapo con el líquido elegido. Es importante que no esté empapado, solo un poco húmedo, para evitar que el exceso de agua dañe la pantalla.
  • Pasar el paño suavemente sobre la superficie con movimientos circulares y uniformes, sin presionar con fuerza.
  • Asegurarse de cubrir toda la pantalla, eliminar el polvo, las manchas y los restos de huellas digitales.
  • Dejar que la pantalla se seque por completo antes de encender el televisor.

Es importante limpiar la pantalla con regularidad para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen y provoquen rayones. Siempre se recomienda utilizar movimientos suaves y circulares, desde el centro y hacia los bordes, así se distribuye la presión de manera uniforme y se evita dañar el recubrimiento de la pantalla.

No se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes o desgastar la superficie (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)
No se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes o desgastar la superficie (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Además, nunca se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes o desgastar la superficie. Mantener un paño de microfibra exclusivo para esta tarea ayuda a evitar que se transfieran residuos de otras superficies.

Un truco extra consiste en limpiar primero los bordes y los marcos del televisor, donde el polvo suele acumularse, antes de pasar al centro de la pantalla. También se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves o una brocha pequeña para retirar el polvo de las ranuras de ventilación y de los controles, para evitar que vuelva a depositarse sobre la pantalla.

Un truco extra consiste en limpiar primero los bordes y los marcos del televisor, donde el polvo suele acumularse, antes de pasar al centro de la pantalla (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)
Un truco extra consiste en limpiar primero los bordes y los marcos del televisor, donde el polvo suele acumularse, antes de pasar al centro de la pantalla (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Método alternativo para limpiar el televisor

Materiales:

  • Paño de microfibra suave
  • Agua destilada
  • Aceite de jojoba o aceite vegetal (opcional, para manchas difíciles)

Paso a paso:

  • Apagar el televisor y desconéctalo para evitar riesgos eléctricos.
  • Humedecer ligeramente el paño de microfibra con agua destilada. Para manchas persistentes, se puede agregar unas gotas de aceite de jojoba; esto ayuda a eliminar huellas sin rayar la pantalla.
  • Limpiar la pantalla con movimientos circulares y suaves, comenzando desde el centro hacia los bordes.
  • Pasar un paño seco de microfibra para retirar cualquier residuo de humedad o aceite, asegurando que la pantalla quede completamente seca.
  • Para los bordes, ranuras y controles, se puede usar un cepillo de cerdas suaves o un hisopo seco para eliminar el polvo acumulado.
