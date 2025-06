Mhoni Vidente reveló “el número mágico” que comparten Donald Trump y Elon Musk: “Aliados hasta la muerte”

Pese a las aparentes disputas entre Elon Musk y el presidente Donald Trump, la pitonisa cubana Mhoni Vidente asegura que su relación de amistad es mucho más fuerte de lo que se piensa, ya que incluso podrían simular conflictos, pero en realidad es una estrategia política.

Los lazos y el número mágico que unen a Trump y Elon Musk, según la astrología

“Uno dramático y el otro volátil, pero aliados hasta la muerte”, así es como Mhoni Vidente definió la relación entre Elon Musk y el presidente Donald Trump, y aseguró que no se pueden separar, ya que sus lazos van más allá de una simple amistad.

La astróloga, que vive en México, reveló en su canal de YouTube que tanto al empresario como al presidente de Estados Unidos los une el número mágico 28, ya que Trump cumplió 79 años el pasado 14 de junio, en medio de protestas nacionales en su contra; mientras que, hombre más rico del mundo celebra su cumpleaños el 28 de junio, uno es Géminis y el otro Cáncer.

“Catorce más 14 son 28, lo que los hace completamente compatibles. No se pueden separar, no se pueden desunir, por el ritual de los masones, que hicieron el pasado 13 de noviembre en la Casa Blanca”, reveló Mhoni.

Asimismo, la pitonisa aseguró que las personas no deben creer que ellos están peleados, ya que no es más que una estrategia de guerra, ya que ambos son muy inteligentes y saben cómo manejar el poder.

“Adivinen a quién le quitan poder: a los demócratas, al gobernador de California (Gavin Newsom) que definitivamente comienza a caer en la trampa. Porque ambos (Trump y Elon Musk) son maquiavélicos, son inteligentes y están asesorados por el mismo hijo del presidente, Barron Trump, quien será presidente en 13 años más”, predijo Mhoni.

Agregó que posiblemente se reúnan el 28 de junio, en la fiesta de cumpleaños del multimillonario, donde continuarán con su estrategia para controlar el poder en el mundo entero y comenzar a mover las piezas del ajedrez.

Nueva ley antimigrantes para Estados Unidos y el “salvador” Trump

Mhoni Vidente visualizó que el presidente Donald Trump alista una nueva ley antimigrantes que afectará todo Estados Unidos, incluso a los trabajadores que ejercen sus actividades de manera completamente legal en el país. La pitonisa adelantó que en un punto las personas y los migrantes verán a Trump como un “Mesías, un salvador”, y hasta le agradecerán su ayuda.

Trump y Musk buscan quitarle poder al gobernador de California, asegura Mhoni Vidente. Mhoni Vidente

“Tú me vas a decir que estoy loca, trastornada, pero visualizo una ley de migración para todo Estados Unidos, para las personas que tengan más de 15 años, para las personas que trabajan en el campo y para todas las personas que están trabajando de manera legal”, adelantó.

También compartió que se reconocerá a Trump como el “salvador del mundo” y la gente (incluso los migrantes) aplaudirán y reconocerán su ayuda. “Esto es una estrategia de guerra, para que tú te veas, inmigrante, sobajado y con una angustia total, tanto que si él (Trump) sale con una ley nueva lo verás como un dios”, describió.

La astróloga pidió a los inmigrantes indocumentados que no caigan en la trampa, que mantengan un perfil bajo y fuera de la vista de la policía y de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “No se pongan enfrente, no digan nada, no comenten nada. Hay que dejar que esto siga su curso, que es tumbar a todos los candidatos demócratas en Estados Unidos. La guerra empezó, una ley migratoria saldrá pronto y los aranceles bajarán pronto”, dijo en su canal.

Por último, agregó que la economía de Estados Unidos comenzará a crecer y que el dólar seguirá fuerte como la moneda más importante del mundo. Así como que los inmigrantes pronto tendrán sus papeles en las manos.