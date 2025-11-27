Niño Prodigio revela el mantra de cada signo del zodíaco para atraer la prosperidad en Thanksgiving

Víctor Florencio, más conocido como Niño Prodigio, reveló el mantra de cada signo del zodíaco para atraer la prosperidad en Thanksgiving. Este 27 de noviembre se abre un portal energético que funciona como un imán para las cosas positivas, por lo que las frases o palabras justas ayudarán a atraer salud y abundancia en este día.

Los mantras de Niño Prodigio para atraer prosperidad en Thanksgiving

El famoso astrólogo reveló que Saturno Retrógrado en Piscis está en su recta final y el 27 de noviembre es el día perfecto para revisar aquello que impacta a nivel emocional y espiritual. El psíquico compartió en el programa Al Rojo Vivo los mantras con los que se debe agradecer en Thanksgiving para generar mayor abundancia.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): la escucha activa ayudará a entender por qué personas o relaciones que no convienen se apartaron por completo . El astrólogo recomienda repetir la siguiente frase: “ agradezco lo aprendido y libero aquello que me pesa ”.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): se encontrará la claridad laboral que se espera hace mucho. Las respuestas se manifestarán en el momento perfecto. Niño Prodigio aconseja decir con amor: "agradezco porque todo se va a acomodar en su lugar, donde debe de estar".

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): la creatividad despierta con más fuerza que nunca, por lo que es momento de retomar todo lo que se dejó abandonado. El astrólogo indica que la consigna que se debe repetir estos días es: "agradezco cada inspiración que habita en mí".

Niño Prodigio reveló que el Día de Acción de Gracias se debe agradecer para atraer cosas positivas (YouTube/ Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja no querer tener siempre la razón, para que el corazón se expanda . El astrólogo indica que se debe ser más flexible y repetir el siguiente mantra con fe en Acción de Gracias: “ agradezco la luz del sol y la luz que recibo”.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): es hora de soltar la vieja culpa y recordar que se hizo lo mejor que se pudo. Se aconseja no castigarse y repetir el siguiente mantra: "agradezco mis procesos y lo que aprendí de ellos".

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): el hogar volverá a ser lo que era y se sentirá mayor felicidad. Habrá celebraciones y reuniones con personas, por lo que Niño Prodigio aconseja disfrutar al máximo lo que se espera en esta etapa. El experto indicó el siguiente lema para Acción de Gracias: "agradezco el amor que sostiene a mi familia".

Niño Prodigio brindó un mantra especial para que cada signo del zodíaco pueda alcanzar una vida llena de prosperidad (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): u na decisión profesional abrirá muchas puertas . El astrólogo aconseja prepararse, pero sin prisas y siempre con tranquilidad. Se debe repetir este mantra: “ agradezco todas esas bendiciones que llegan a mi vida ”.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): la comunicación fluye con más soltura durante estos días. Se aconseja escuchar más que hablar y repetir la siguiente frase espiritual: "agradezco las palabras que curan mi alma".

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): un presentimiento o una verdad oculta saldrá a la luz, pero será beneficioso y para que todo se aclare. Niño Prodigio recomienda decir la siguiente afirmación: "agradezco porque ya no habrá más mentiras en mi vida y de ahora en adelante habrá claridad".

El astrólogo destacó que el 27 de noviembre es el día perfecto para revisar aquello que impacta a nivel emocional y espiritual (X/ @NinoProdigio) (X/ @NinoProdigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): se dará una conversación que se espera desde hace mucho tiempo . El psíquico aconseja decir lo que siente, pero siempre con seguridad y corazón. Es necesario repetir esta frase en Thanksgiving: “ agradezco lo que se queda y bendigo lo que se va ”.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): la energía del hogar encuentra equilibrio y se elimina la pesadez. Niño Prodigio señaló que el mantra que se debe repetir es el siguiente: "agradezco lo que se devuelve con armonía"

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): se descubrirá una fuerza interior que debe salir a la luz. El astrólogo indica que se debe decir el siguiente lema: "agradezco la fuerza que nació en mí".

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números 82, 24, 12, 59, 7 y 36. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.