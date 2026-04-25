LA NACION

Alarma en el aeropuerto de Chicago: la CBP descubrió un cadáver de mono dentro de una valija

Las autoridades también confiscaron 125 libras de productos bovinos ilegales transportados por un pasajero procedente de Liberia en O’Hare

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
La CBP comunicó un fuerte hallazgo y emitió una advertencia por salud pública en Chicago
La CBP comunicó un fuerte hallazgo y emitió una advertencia por salud pública en ChicagoFacebook Laredo Field Office - Office of Field Operations Director Donald R. Kusser

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron el cadáver de un mono en el Aeropuerto Internacional O’Hare, Chicago. El hallazgo ocurrió durante una inspección de equipaje a un viajero procedente de Camerún, el pasado 11 de abril.

Cómo la CBP confiscó restos de un primate en el aeropuerto O’Hare de Chicago

Debido a que el personal de la CBP detectó una anomalía en el examen radiográfico del equipaje, se derivó a una revisión minuciosa por parte de los oficiales a cargo. Así hallaron los restos del primate.

Los agentes de la CBP identificaron que el equipaje contaba con anomalís, por lo que lo remitieron a una inspección secundaria
Los agentes de la CBP identificaron que el equipaje contaba con anomalís, por lo que lo remitieron a una inspección secundariaCBP

De forma inmediata, los efectivos retuvieron y destruyeron el cadáver. Esto ocurrió debido a que las autoridades consideraron que podía suponer graves consecuencias para la salud humana, conforme a las directrices federales.

La intervención se alinea con el objetivo de mitigar amenazas de enfermedades no autóctonas que podrían ingresar a Estados Unidos, según dijo en el comunicado Michael Pfeiffer, director interino de operaciones de campo de la oficina de Chicago.

“Los especialistas en agricultura de la CBP mitigan la amenaza de plantas y plagas no autóctonas, enfermedades de plantas y animales, y otros contaminantes potenciales que podrían ingresar a los Estados Unidos”, señaló Pfeiffer.

La CBP decomisó 125 libras de carne ilegal proveniente de Liberia en Chicago

En un operativo paralelo, los agentes fronterizos confiscaron 125 libras de carne de rumiantes a un pasajero de Liberia, según informó la agencia. En este caso, el pasajero ocultaba entre cajas de mariscos secos:

  • Restos de res
  • Huesos
  • Pelo
  • Hojas frescas
  • Cuatro tipos de semillas destinadas a la siembra
La CBP cuenta con especialistas agrícolas que se encargan de la inspección de cada equipaje que atraviesa la frontera
La CBP cuenta con especialistas agrícolas que se encargan de la inspección de cada equipaje que atraviesa la fronteraCBP

El viajero admitió la presencia de la carne tras el hallazgo de los especialistas agrícolas. En ese marco, la entidad federal explicó que la carne de rumiantes de ciertas zonas geográficas se encuentra prohibida en EE.UU. porque representa un riesgo por la encefalopatía espongiforme bovina. Incluso, el contrabando de estos productos puede transmitir la fiebre aftosa.

Qué productos animales y vegetales prohíbe ingresar la CBP a Estados Unidos

La CBP invitó a los viajeros internacionales a declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero antes de viajar para evitar inconvenientes. Según la agencia federal, de esta manera se pueden evitar sanciones civiles o penales, además de proteger la estabilidad económica del sector agrícola estadounidense.

En ese marco, quienes estén interesados en importar productos vegetales o animales desde otros países, primero tendrán que consultar las guías oficiales en el sitio web del organismo fronterizo. Allí se especifica qué tipo de equipaje es admitido y cuál no.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos
La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

Además, hay canales telefónicos disponibles para verificar la legalidad de los artículos antes del arribo al aeropuerto. “La misión de seguridad fronteriza de la CBP está dirigida en 328 puertos de entrada por oficiales y especialistas agrícolas de la Oficina de Operaciones de Campo”, dice el comunicado.

Por último, Pfeiffer destacó la importancia de realizar estas detecciones diarias. “El gran volumen de artículos prohibidos que nuestros especialistas interceptan diariamente demuestra el papel esencial y crucial que desempeñan para prevenir la entrada de enfermedades de plantas y animales a los Estados Unidos”, dijo.

LA NACION
Más leídas
  1. Los explosivos enterrados hace 40 años que hoy son una trampa para miles de argentinos
    1

    Campos minados. Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que hoy son una trampa para miles de argentinos

  2. Un histórico fabricante de electrodomésticos apuesta por una nueva marca
    2

    Longvie cerró un acuerdo para fabricar y vender productos con la marca Universal

  3. Una de las empresas investigadas fue creada por un colocador de aire acondicionado y recibió $9.200 millones
    3

    Causa dólar blue: una de las empresas investigadas fue creada por un colocador de aire acondicionado y recibió $9.200 millones

  4. No más túneles: partieron una montaña a la mitad para construir una autopista
    4

    Partieron una montaña a la mitad para construir una autopista