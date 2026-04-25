Alarma en el aeropuerto de Chicago: la CBP descubrió un cadáver de mono dentro de una valija

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron el cadáver de un mono en el Aeropuerto Internacional O’Hare, Chicago. El hallazgo ocurrió durante una inspección de equipaje a un viajero procedente de Camerún, el pasado 11 de abril.

Cómo la CBP confiscó restos de un primate en el aeropuerto O’Hare de Chicago

Debido a que el personal de la CBP detectó una anomalía en el examen radiográfico del equipaje, se derivó a una revisión minuciosa por parte de los oficiales a cargo. Así hallaron los restos del primate.

Los agentes de la CBP identificaron que el equipaje contaba con anomalís, por lo que lo remitieron a una inspección secundaria CBP

De forma inmediata, los efectivos retuvieron y destruyeron el cadáver. Esto ocurrió debido a que las autoridades consideraron que podía suponer graves consecuencias para la salud humana, conforme a las directrices federales.

La intervención se alinea con el objetivo de mitigar amenazas de enfermedades no autóctonas que podrían ingresar a Estados Unidos, según dijo en el comunicado Michael Pfeiffer, director interino de operaciones de campo de la oficina de Chicago.

“Los especialistas en agricultura de la CBP mitigan la amenaza de plantas y plagas no autóctonas, enfermedades de plantas y animales, y otros contaminantes potenciales que podrían ingresar a los Estados Unidos”, señaló Pfeiffer.

La CBP decomisó 125 libras de carne ilegal proveniente de Liberia en Chicago

En un operativo paralelo, los agentes fronterizos confiscaron 125 libras de carne de rumiantes a un pasajero de Liberia, según informó la agencia. En este caso, el pasajero ocultaba entre cajas de mariscos secos:

Restos de res

Huesos

Pelo

Hojas frescas

Cuatro tipos de semillas destinadas a la siembra

La CBP cuenta con especialistas agrícolas que se encargan de la inspección de cada equipaje que atraviesa la frontera CBP

El viajero admitió la presencia de la carne tras el hallazgo de los especialistas agrícolas. En ese marco, la entidad federal explicó que la carne de rumiantes de ciertas zonas geográficas se encuentra prohibida en EE.UU. porque representa un riesgo por la encefalopatía espongiforme bovina. Incluso, el contrabando de estos productos puede transmitir la fiebre aftosa.

Qué productos animales y vegetales prohíbe ingresar la CBP a Estados Unidos

La CBP invitó a los viajeros internacionales a declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero antes de viajar para evitar inconvenientes. Según la agencia federal, de esta manera se pueden evitar sanciones civiles o penales, además de proteger la estabilidad económica del sector agrícola estadounidense.

En ese marco, quienes estén interesados en importar productos vegetales o animales desde otros países, primero tendrán que consultar las guías oficiales en el sitio web del organismo fronterizo. Allí se especifica qué tipo de equipaje es admitido y cuál no.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

Además, hay canales telefónicos disponibles para verificar la legalidad de los artículos antes del arribo al aeropuerto. “La misión de seguridad fronteriza de la CBP está dirigida en 328 puertos de entrada por oficiales y especialistas agrícolas de la Oficina de Operaciones de Campo”, dice el comunicado.

Por último, Pfeiffer destacó la importancia de realizar estas detecciones diarias. “El gran volumen de artículos prohibidos que nuestros especialistas interceptan diariamente demuestra el papel esencial y crucial que desempeñan para prevenir la entrada de enfermedades de plantas y animales a los Estados Unidos”, dijo.