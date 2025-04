Así es el millonario proyecto respaldado por J.B. Pritzker que impactará en miles de residentes de Illinois

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció este martes la entrega de US$30 millones en subvenciones estatales para apoyar a 25 comunidades de todo el estado. El objetivo es revitalizar los centros urbanos, mejorar la infraestructura local y empujar el desarrollo económico en zonas que han quedado rezagadas.

El plan de obras públicas de Pritzker para Illinois

La noticia se dio a conocer en Jacksonville, una de las ciudades beneficiadas, donde el gobernador estuvo acompañado por representantes del Departamento de Comercio y Oportunidad Económica (DCEO por sus siglas en inglés), autoridades locales y líderes comunitarios.

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois Associated Press

“Queremos traer empleos, oportunidades y esperanza de vuelta a comunidades que por mucho tiempo estuvieron olvidadas. Vamos a dar nueva vida a nuestros centros urbanos”, sostuvo Pritzker.

¿Cómo es el plan de obras de Pritzker en Illinois?

El paquete de fondos se reparte en dos programas: Rebuild Illinois Downtowns and Main Streets (RDMS), que aporta US$20 millones para obras en corredores comerciales, y Research in Illinois to Spur Economic Recovery (RISE), con US$10 millones para proyectos que salieron de planes de desarrollo económico local.

Por su parte, la vicegobernadora Juliana Stratton destacó que “estas inversiones no solo mejoran edificios y calles, también crean oportunidades y fortalecen las economías locales. Es una apuesta al futuro de las familias trabajadoras de Illinois”.

El objetivo es acelerar el crecimiento económico a través de un ambicioso plan de obras públicas Archivo

Los proyectos que recibirán el apoyo estatal van desde la renovación de edificios históricos y de calles hasta la construcción de viviendas a precios accesibles para los trabajadores.

El programa busca impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos, con el objetivo de que eso invite a más personas a regresar a los distritos de Main Street y a los centros de las ciudades locales en comunidades de todos los tamaños. Estos distritos de Main Street son motores económicos y culturales para las pequeñas ciudades de todo el estado.

Kristin Jamison, directora de la Corporación de Desarrollo Económico Regional de Jacksonville, aseguró que la ciudad ya empezó a atraer nuevas familias y negocios y se perfila como ejemplo a seguir. “Este dinero nos permite seguir mejorando nuestro centro y reforzar la vivienda para la fuerza laboral”, celebró.

“El estado de Illinois está proporcionando recursos para revitalizar los espacios del centro y estimular el crecimiento económico, al tiempo que invierte en infraestructura de primer nivel”, destacó, por otra parte, Jamison.

El tema que une a republicanos y demócratas en Illinois

Para el alcalde de Jacksonville Andy Ezard, la pandemia dejó en evidencia muchas debilidades estructurales, y esta ayuda llega en el momento justo: “Era claro que necesitábamos reforzar la vivienda para trabajadores. Esta subvención nos da el empujón que necesitamos para crecer de nuevo”.

Andy Ezard, alcalde de Jacksonville, Illinois Facebook de Andy Ezard

En esa línea, agradeció al gobierno estatal por su cooperación y “por hacer esto posible”. Tanto el alcalde como el gobernador se mostraron en la misma sintonía y dispuestos a trabajar juntos, a pesar de ser parte uno del Partido Republicano y el otro del Demócrata respectivamente.

La segunda ronda de fondos del programa RDMS se suma a los $106 millones que el estado ya destinó en 2022, en el marco de un ambicioso plan de obras públicas del gobierno de Illinois para acelerar la reactivación de la economía luego de la recesión que provocó la pandemia.