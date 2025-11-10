Alerta por tormenta de invierno en Chicago: ¿cuánta nieve caerá sobre Illinois esta semana?

La primera gran tormenta invernal de noviembre azotó este lunes el norte de Illinois, al cubrir gran parte del área metropolitana de Chicago bajo un espeso manto blanco que complicó el tránsito, canceló cientos de vuelos y obligó a cerrar escuelas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se trató de un evento de efecto lago de intensidad inusual, con ráfagas de viento peligrosas y acumulaciones de nieve que en algunos sectores superaron las 11 pulgadas (30 centímetros).

Una tormenta intensa y localizada afecta a Chicago y el norte de Illinois

El NWS Chicago advirtió que un sistema de baja presión se desplazaba esta madrugada sobre el norte de Illinois, lo que provocó un fenómeno de nieve de efecto lago que se extendió desde el norte del lago Michigan hacia el sur, y atravesó la frontera entre Illinois e Indiana. Este patrón generó una intensa franja de precipitaciones invernales y descargas eléctricas ocasionales.

El sistema produjo "thundersnow" - tormentas eléctricas con nieve - con tasas de acumulación de hasta tres pulgadas por hora (7,6 cm) especialmente en el corredor de la autopista I-57 NWS

Los observadores en tierra reportaron tasas de acumulación de hasta tres pulgadas por hora (7,6 centímetros), especialmente en el corredor de la autopista I-57. En tanto, en la zona costera de Chicago, las acumulaciones fueron más variables debido a la presencia de granizo blando o graupel.

“Las condiciones de manejo bajo las bandas de nieve son muy difíciles, con visibilidad reducida y acumulaciones rápidas sobre las rutas”, señaló el NWS en su informe matutino.

Las ráfagas de viento oscilaron entre las 35 y 45 millas por hora (56 a 72 km/h), con picos cercanos a las 58 millas por hora (93 km/h) frente a la costa del lago, según los datos recopilados por Fox Weather. Estas condiciones transformaron los desplazamientos matutinos en un verdadero desafío, especialmente en el norte y este del área metropolitana.

Zonas más afectadas por la nieve en Illinois

De acuerdo con los registros del NWS en las últimas 24 horas, la nevada más severa se concentró en el noreste de Illinois y el noroeste de Indiana. Algunas de las localidades más afectadas incluyeron Momence, con 12 pulgadas de nieve (30,4 centímetros), y Beaverville, con nueve pulgadas (22,8 centímetros). En el vecino estado de Indiana, Lowell acumuló diez pulgadas (25,4 centímetros) y Roseland, seis pulgadas (15,2 centímetros).

Las acumulaciones más severas se registraron en el noreste de Illinois, donde Momence alcanzó 12 pulgadas (30,4 cm) y Beaverville 9 pulgadas (22,8 cm) NWS

Más hacia el centro de Illinois, la nieve también alcanzó niveles significativos: Champaign registró entre 1,5 y dos pulgadas (3,8 a cinco centímetros), Rantoul, dos pulgadas (cinco centímetros), y Danville, la misma cantidad. Si bien estas cifras fueron menores, la rápida caída de nieve afectó la visibilidad y la seguridad vial.

Fox Weather informó que las zonas comprendidas entre el condado de Lake (Illinois) y el condado de Porter (Indiana) experimentaron las acumulaciones más extremas. Allí, las autoridades locales recomendaron evitar los desplazamientos y extremar las precauciones ante la posibilidad de “condiciones imposibles de tránsito” si las bandas de nieve se detenían por más de una hora sobre el mismo punto.

El impacto de la nieve en Chicago: vuelos cancelados y escuelas cerradas

El temporal provocó un colapso parcial en la movilidad. En las primeras horas del lunes, más de 450 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos O’Hare y Midway, según Fox 32 Chicago. El primero reportó 243 cancelaciones, mientras que Midway registró 130, además de múltiples demoras.

Las autoridades municipales desplegaron más de 250 esparcidoras de sal durante la noche del domingo para intentar mantener transitables las arterias principales y la autopista DuSable Lake Shore Drive, aunque las ráfagas y la velocidad de acumulación dificultaron el trabajo de las cuadrillas.

Algunos distritos escolares anunciaron el cierre de sus instalaciones o el paso a clases virtuales ante la magnitud del evento. Los servicios de emergencia pidieron a los conductores no salir a las rutas si no era estrictamente necesario. “El viaje matutino será muy peligroso, especialmente bajo la banda principal de nieve. La visibilidad podría reducirse a menos de un cuarto de milla”, advirtió el NWS.

Se anticipa que las condiciones mejorarán gradualmente durante la tarde y noche del lunes con la entrada de un sistema de alta presión, aunque el viento del noroeste se mantendrá alrededor de 25 mph (40 km/h) NWS

Qué se espera del clima para las próximas horas en Illinois

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigentes las advertencias de tormenta invernal hasta el mediodía en varias zonas de Illinois y hasta la tarde en el noroeste de Indiana. Se anticipó que la banda principal de nieve se moverá hacia el sureste entre las 7 hs y las 16 hs, lo que afectará progresivamente a los condados de Cook, Will, Lake (Illinois) y Porter (Indiana).

Para la tarde y la noche del lunes, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente con la entrada de un sistema de alta presión. No obstante, un nuevo frente frío podría llegar el martes, con la posibilidad de una leve nevada —descrita por el NWS como un “polvo de nieve”— en el norte de Illinois.

El viento del noroeste disminuirá hacia la noche, cuando girará al suroeste y se ubicará en torno a las 25 millas por hora (40 km/h). Las temperaturas permanecerán bajo cero durante la mañana, aunque el pronóstico anticipa una tendencia al alza a partir del miércoles, con máximas que podrían alcanzar los 50°F (10°C) y un ascenso más notorio durante el fin de semana.