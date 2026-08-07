Arrestados por el ICE en un cementerio: dos ciudadanos denuncian que agentes cortaron el candado y usaron gas pimienta

Dos trabajadores de un cementerio de Forest Park, un suburbio de Chicago, Illinois, presentaron reclamaciones contra el gobierno federal por un operativo ocurrido el 7 de octubre de 2025. Darren Eichler y Daniel Greer, ambos ciudadanos estadounidenses, sostuvieron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ingresaron a un sector privado, cortaron un candado y los detuvieron después de utilizar gas pimienta.

Cómo fue el ingreso de los agentes del ICE al cementerio

De acuerdo con la acusación presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Eichler y Greer realizaban tareas de mantenimiento en el cementerio Concordia, situado en Forest Park, cuando observaron a agentes de inmigración que intentaban detener a un hombre en el río Des Plaines, ubicado junto al predio. Ambos le reclamaron a los oficiales que se retiraran del lugar.

Poco después, un grupo de aproximadamente siete funcionarios llegó hasta el sector cercado donde trabajaban los dos hombres. Según las denuncias, los agentes estaban armados y algunos tenían el rostro cubierto.

Los oficiales del ICE exigieron que los trabajadores abrieran una puerta que daba acceso a una zona privada. Eichler y Greer respondieron que necesitaban autorización de sus superiores antes de permitir el ingreso. Ante la negativa, uno de los agentes tomó una herramienta de un vehículo y cortó el candado.

Según el propio relato de los trabajadores, después de abrir la puerta, los agentes ingresaron al área y utilizaron gas pimienta contra ambos. Eichler y Greer fueron derribados y posteriormente detenidos.

“Mientras los agentes intensificaban su ataque contra nosotros, yo seguía pensando que se detendrían y reconocerían que su comportamiento no era correcto”, dijo Daniel Greer. “En cada momento, aumentaron la violencia y nos trataron como basura”, relató.

Eichler y Greer se encontraban trabajando cuando observaron a agentes de inmigración intentando arrestar a un hombre en el río Des Plaines Fotomontaje realizado con IA

Uno de los trabajadores fue llevado a un hospital

Eichler declaró que, tras recibir el gas, comenzó a sentir dolor en el pecho y dificultades para respirar. Según su reclamo, pidió asistencia médica en reiteradas oportunidades, pero la atención se demoró más de una hora, hasta que finalmente fue trasladado al Hospital Rush Oak Park.

De acuerdo con la denuncia, el hombre permaneció esposado mientras recibía atención médica y estuvo acompañado por agentes federales. Cuando los funcionarios abandonaron el hospital, una enfermera habría tenido que intervenir para que los oficiales regresaran y le liberaran las manos.

El trabajador también denunció que algunas de sus pertenencias, entre ellas su teléfono y su billetera, no fueron devueltas hasta el día siguiente. También indicó que parte de sus objetos personales nunca fueron recuperados.

“Mi historia no se trata solo de lo que me sucedió”, dijo Darren al presentar los cargos. “Se trata del tipo de país que queremos ser. Nadie debería perder su dignidad en el momento en que se enfrenta a quienes ejercen el poder”, señaló.

Greer, por su parte, fue inmovilizado con bridas de plástico y trasladado en una camioneta hasta una instalación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los dos trabajadores sostuvieron que no habían cometido ningún delito y fueron liberados sin cargos.

Uno de ellos fue inmovilizado y trasladado a una instalación del DHS Imagen editada con IA/ Unsplash

Reclamos contra el gobierno federal tras las acciones del ICE

En marzo del año en curso, ambos trabajadores iniciaron acciones judiciales bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés). Las presentaciones forman parte de una iniciativa coordinada por la ACLU y sus organizaciones afiliadas en 17 estados y Washington D.C., que reúne 54 reclamos contra empleados federales de inmigración.

“Nadie, ni siquiera los agentes del ICE bajo esta administración, tiene derecho a recorrer nuestros barrios de forma temeraria y violenta, actuando con impunidad contra las personas, independientemente de su estatus migratorio”, señaló Alexandra Block, directora del Proyecto sobre el Sistema de Justicia Penal y la Policía de la ACLU de Illinois, quien representa a Eichler y Green.

La estrategia legal busca obtener compensaciones por presuntos abusos cometidos durante operativos de inmigración. “Estas demandas, tanto en este caso como en todo el país, constituyen un paso importante hacia la rendición de cuentas y la justicia para todas las víctimas de la estructura de permisividad creada por esta Casa Blanca y sus cómplices”, agregó Block.

El caso se produce mientras el ICE incrementó sus operaciones de detención. Según los datos oficiales, durante cinco días entre finales de junio y comienzos de julio fueron detenidas más de 10.000 personas, mientras la población bajo custodia de la agencia superó las 63.000 personas.