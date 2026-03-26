Venezolano vs. EE.UU.: lo deportaron al Cecot por sus tatuajes y ahora podría recibir una cifra millonaria

Uno de los migrantes venezolanos detenidos en EE.UU. y trasladados a El Salvador para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) presentó una denuncia el año pasado. Neiyerver Adrián León Rengel acusa a las autoridades estadounidenses por su deportación y por los tratos recibidos, y ahora avanza en su reclamo por una compensación millonaria si la Justicia falla a su favor.

Un venezolano deportado al CECOT de El Salvador demandó a EE.UU. por su expulsión

De acuerdo con un nuevo documento, la demanda se presentó formalmente el último 24 de marzo. En la presentación, la asesoría legal de Leon Rengel da las razones por las que la detención y deportación fueron ilegítimas.

La demanda asegura que EE.UU. es responsable por los maltratos que recibió el migrante venezolano.

Leon Rengel fue uno de los venezolanos deportados a El Salvador desde EE.UU. HANDOUT - EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS O

Estas son las claves de la demanda, según el escrito.

El venezolano indica que, a pesar de que tenía una audiencia migratoria pendiente para 2028, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) lo arrestaron el 13 de marzo de 2025.

para 2028, , por sus siglas en inglés) el 13 de marzo de 2025. La detención se produjo porque asociaron erróneamente tatuajes de Leon Rengel con la banda criminal Tren de Aragua . El migrante explica que los diseños son por su esposa, su hija y su profesión.

. El migrante explica que los diseños son por su esposa, su hija y su profesión. Leon Rengel denuncia que el vuelo de deportación en el que fue expulsado de EE.UU. violó una orden de restricción temporal que impedía su remoción. El reclamo sostiene que funcionarios federales ignoraron ese fallo judicial intencionalmente.

de EE.UU. que impedía su remoción. El reclamo sostiene que funcionarios federales ignoraron ese fallo judicial intencionalmente. En la presentación, el venezolano también apuntó contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la expulsión sin que se cumpla el debido proceso.

de 1798 para justificar la expulsión sin que se cumpla el debido proceso. El migrante sostiene que EE.UU. debe responder por las torturas y maltratos que sufrió mientras estuvo detenido en el CECOT. A pesar de haber estado en el extranjero, la demanda expresa que EE.UU. mantenía la responsabilidad legal y el control.

El venezolano asegura que EE.UU. es responsable por los maltratos que sufrió en el CECOT de El Salvador Juan Carlos - Gentileza Festival Calamuchita FotoDoc

Cuánto dinero reclama el venezolano a EE.UU. en su demanda por la deportación a El Salvador

En la presentación judicial, Leon Rengel reclamó una sentencia declaratoria de la violación de sus derechos y una indemnización por daños compensatorios.

Sobre este último ítem, pidió un mínimo de 1,3 millones de dólares como resarcimiento.

Concretamente, el reclamo se engloba bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios. Dentro de esa base legal, se presentaron cuatro cargos: negligencia, imposición intencional de angustia emocional, abuso de proceso y encarcelamiento erróneo.

Denunció torturas mientras estuvo en El Salvador

Además de la presentación judicial, Leon Rengel también le concedió una entrevista a CBS News, donde habló de los maltratos que sufrió tras su deportación de EE.UU.

En lo que definió globalmente como un trato “horrible” de los guardias, aseguró que los golpeaban. Incluso dijo que a muchos de los reclusos los obligaban a beber la misma agua con la que se bañaban.

“Se vivió un infierno total”, resumió el venezolano en diálogo con el medio citado. Durante su tiempo detenido en El Salvador, el migrante hasta consideró terminar con su vida, según confesó.