Atención conductores por la Maratón de Chicago: la lista de todas las calles cerradas y las rutas alternativas

La Maratón de Chicago 2025, organizado por el Bank of America, está a punto de celebrarse, por lo que la mayoría de los preparativos ya están listos. Los conductores se verán afectados por una de las competencias más importantes del mundo, ya que muchas calles permanecerán cerradas durante el evento.

Calles que estarán cerradas por el Maratón de Chicago 2025

El domingo 12 de octubre, unos 53 mil corredores de todo el mundo saldrán a las calles de Chicago para competir y cruzar la emblemática línea de meta en Grant Park. Algunas calles ya están cerradas y otras se inhabilitarán en los próximos días, informó Telemundo.

El Maratón de Chicago reúne más de 53.000 corredores de todo el mundo que compiten por las calles de la ciudad (Instagram/@gr8shot93)

Lista de vías que estarán bloqueadas:

Abbott Chicago 5K – 11 de octubre

Las siguientes calles estarán cerradas al tránsito entre las 6.30 hs y las 9.30 hs, Tiempo del Centro de Estados Unidos (CST):

Ida B. Wells Dr., entre Columbus Dr. y Michigan Ave.

E. Congress Plaza Dr., entre Ida B. Wells Dr. y Michigan Ave.

Michigan Ave., entre Ida B. Wells Dr. y Balbo Dr.

Harrison St., entre Michigan Ave. y Franklin St.

State St., entre E. Harrison St. y W. Harrison St.

Franklin St., entre Harrison St. y Adams St.

Van Buren St., entre Wacker Dr. y Franklin St.

Wacker Dr., en dirección sur, entre Michigan Ave. y Van Buren St.

Wacker Dr., en dirección norte, entre Adams St. y Michigan Ave.

Jackson Blvd., entre Wacker Dr. y Franklin St.

Wacker Dr., entre Adams y Van Buren St., permanecerá cerrada de 5.00 hs a 11.00 hs (CST).

Para garantizar la seguridad de los competidores, se cerrarán varias calles importantes (Instagram/@karlasanchezpro)

Maratón de Chicago

Las calles en la zona de Grant Park comenzaron a cerrarse el 25 de septiembre. Los cierres continuarán durante el jueves y el viernes y se completarán el sábado y el domingo.

El cierre a lo largo del recorrido el día de la carrera comenzará aproximadamente a las 6.00 hs del domingo y se prevé que finalice a las 16.30 hs.

Cierres en la zona de Grant Park

25 de septiembre: Balbo Dr., desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr., cerró a las 6.00 hs y reabrirá el viernes 17 de octubre a las 15.00 hs.

Jueves 9 de octubre: Jackson Dr., desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr., cerrará a las 10.00 hs y reabrirá el martes 14 a las 6.00 hs.

Jueves 9 de octubre: Balbo Dr., desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el lunes 13 a las 15.00 hs.

Jueves 9 de octubre: Columbus Dr., desde Ida B. Wells Dr. hasta Balbo Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el lunes 13 a las 15.00 hs.

Jueves 9 de octubre: Columbus Dr., desde Balbo Dr. hasta Roosevelt Rd., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el lunes 13 a las 15.00 hs.

Viernes 10 de octubre: Columbus Dr., desde Monroe St. hasta Jackson Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 20.00 hs.

Viernes 10 de octubre: Columbus Dr., desde Jackson Dr. hasta Ida B. Wells Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 20.00 hs.

Viernes 10 de octubre: Congress Plaza Dr., desde Michigan Ave. (Van Buren St. hasta Harrison St.), cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 20.00 hs.

Viernes 10 de octubre: Jackson Dr., desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 20.00 hs.

Sábado 11 de octubre: Columbus Dr., desde Randolph St. hasta Monroe St., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 14.00 hs.

Sábado 11 de octubre: Roosevelt Rd., desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr., cerrará a las 11.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 18.00 hs.

Sábado 11 de octubre: Monroe St., desde Michigan Ave. hasta Columbus Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 14.00 hs.

Monroe St., desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr., cerrará a las 4.00 hs y reabrirá el domingo 12 a las 15.00 hs.

Para conocer la lista completa de cierres y reaperturas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Bank of America Chicago Marathon, donde se detallan las fechas y horarios actualizados.

La carrera principal comenzará oficialmente con la salida de los profesionales masculinos y femeninos a las 7.30 en punto (Instagram/@big_ol_me)

Carreteras abiertas y rutas alternativas

Las siguientes vías principales permanecerán abiertas:

DuSable Lake Shore Dr. (en ambas direcciones).

(en ambas direcciones). Inner Lake Shore Dr ., desde Diversey Parkway hasta Belmont Ave.

., desde Diversey Parkway hasta Belmont Ave. Acceso a DuSable Lake Shore Dr. desde Belmont.

desde Belmont. Autopistas Dan Ryan (I-90/94), Kennedy (I-90/94), Eisenhower (I-290) y Stevenson (I-55).

Barrios

Loop: limitado por Wells St., Van Buren St., Wabash Ave. y Lake St.; las demás calles estarán habilitadas al tránsito.

limitado por Wells St., Van Buren St., Wabash Ave. y Lake St.; las demás calles estarán habilitadas al tránsito. Al norte del Loop: Michigan Ave., Sedgwick St., Clark St. y Diversey Pkwy.

Michigan Ave., Sedgwick St., Clark St. y Diversey Pkwy. Al oeste del Loop: Milwaukee Ave., Halsted St., Ashland Ave. y Damen Ave.

Milwaukee Ave., Halsted St., Ashland Ave. y Damen Ave. Al sur del Loop: Damen Ave., Ashland Ave., Archer Ave., Halsted St., Michigan Ave. y Martin Luther King Dr.

Los corredores se abrirán paso por Grant Park, Loop, Uptown, West Side, Chinatown, Bronzeville y culminarán nuevamente en Grant Park (Instagram/@alkaline88)

Restricciones de estacionamiento por la Maratón de Chicago

Las restricciones de estacionamiento a lo largo del recorrido comenzarán a la 1 de la madrugada del domingo 12 de octubre. Los vehículos que no sean retirados recibirán una multa y serán remolcados al depósito más cercano, según destacó Secret Chicago.

Para consultas sobre vehículos remolcados, se puede llamar al 312-744-4444. Se recomienda a los conductores verificar la señalización antes de estacionar.

Mapa de la ruta del Maratón de Chicago 2025 (Captura/BankofAmerica)

El recorrido de la Maratón de Chicago abarca 26 millas y 29 barrios, con salida en Grant Park, paso por el Loop, Uptown, West Side, Chinatown y Bronzeville, y regreso al punto de partida.