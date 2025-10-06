Cambia la hora en Miami: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025
Los residentes de una de las ciudades más populosas de Florida deberán atrasar 60 minutos el primer domingo de noviembre
- 3 minutos de lectura'
En noviembre de 2025 vuelve el cambio de hora en Miami: las personas deberán atrasar sus relojes 60 minutos. La medida forma parte del sistema Daylight Saving Time (DST), que busca aprovechar mejor la luz solar en Florida y gran parte de Estados Unidos frente al inicio del invierno boreal.
La fecha exacta del cambio de horario en Miami
Los residentes de Miami tendrán que ajustar sus relojes el próximo domingo 2 de noviembre de 2025. La modificación será a las 2 hs de la madrugada, cuando deberán atrasar las agujas 60 minutos y volver a la 1 am.
Se trata de una regulación que rige para gran parte del territorio estadounidense y que marca la finalización de la temporada de verano boreal. El cambio se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando los habitantes deberán adelantar el tiempo nuevamente.
Si bien los dispositivos electrónicos conectados a internet se actualizan automáticamente, es clave recordar que los relojes analógicos (como los de los tableros de los autos, microondas, los de mesa o de pared) deben ajustarse manualmente.
Estos son los territorios de EE.UU. que no siguen el DST
El cambio de hora es una norma obligatoria en gran parte de Estados Unidos desde 1966, aunque la primera vez que se implementó fue en 1918.
Sin embargo, hay territorios que no deben cumplir con la legislación. De acuerdo a Timeanddate estos son:
- Hawái
- Samoa Americana
- Guam
- Islas Marianas del Norte
- Puerto Rico
- Islas Vírgenes
- La mayor parte de Arizona, solo la Nación Navajo adopta el cambio.
Florida busca implementar el DST todo el año
El Estado del Sol intentó en diferentes ocasiones convertir el horario de verano en uno estándar que rija todo el año. Se trata de una iniciativa bipartidista denominada Ley Federal de Protección del Sol.
Fue presentada al Congreso en múltiples ocasiones desde 2018, cuando el exgobernador Rick Scott la impulsó por primera vez y no logró obtener la aprobación del Congreso federal.
En enero de este año, el actual senador volvió a presentarla. “Constantemente escucho a los estadounidenses decir que están hartos de cambiar la hora dos veces al año. Es una práctica innecesaria, con décadas de antigüedad, que resulta más molesta que beneficiosa para las familias”, consideró.
Por qué buscan eliminar el cambio de hora en Florida
Entre los argumentos para mantener los relojes iguales durante todo el año en Florida, Scott mencionó:
- Mejora la salud de las familias: reduce la probabilidad de obesidad infantil, el riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional. Además, aumenta la tendencia de las personas a realizar la actividad física.
- Productividad y mejora económica: los funcionarios señalan que cuando la hora se atrasa, hay una caída del 2,2 al 4,9% en la actividad económica. Además, la medida afecta negativamente la actividad de la industria agrícola al modificar sus itinerarios.
- Mayor seguridad: de acuerdo a la iniciativa se reducirían los robos en un 27%.
- Menos accidentes de tránsito: para el funcionario que no haya cambios disminuirá los choques de autos y los incidentes que involucran a peatones.
