LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo southcookexplore

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 57 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Estenoreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
Más leídas
  1. Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades
    1

    Summit Real Estate: Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades

  2. Graciela Alfano viajó a la Patagonia con su hijo y su nieta y sorprendió por lo mucho que se le parecen
    2

    Graciela Alfano viajó a la Patagonia con su hijo y su nieta y sorprendió por lo mucho que se le parecen

  3. Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas
    3

    Una nueva terapia logró reducir casi un 80% las arritmias cardíacas más peligrosas

  4. El Gobierno impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso
    4

    El Gobierno impulsa una nueva ley de sociedades y la envía al Congreso