LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio Expedia

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 62 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
LA NACION
Más leídas
  1. Poné tus puntajes a los jugadores de la selección y comparalos con los de LA NACION y los demás lectores
    1

    Los puntajes de los jugadores argentinos en el partido contra Austria

  2. 7 hábitos que ayudan a reducir el estrés y mejorar la energía
    2

    Cómo bajar el cortisol de forma natural: 7 hábitos que ayudan a reducir el estrés y mejorar la energía

  3. Messi enterró la semana de los rumores y floreció como el máximo goleador en la historia de los mundiales
    3

    Messi enterró la semana de los rumores y floreció como el máximo goleador en la historia de los mundiales

  4. Quién es el periodista argentino que festejó con Messi el segundo gol y tiene la foto de su vida
    4

    Quién es Joaquín Bruno, el periodista argentino que festejó con Messi el segundo gol vs. Austria y tiene la foto de su vida