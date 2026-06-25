LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio southcookexplore

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 25 de junio la temperatura rondará entre 62 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
Más leídas
  1. Argentina ya conoce su ruta en el Mundial y estos son los rivales más probables
    1

    Camino a la final: Argentina ya conoce su ruta en el Mundial y estos son los rivales más probables

  2. La ciudad que está desplazando a Miami como centro de atención de los argentinos
    2

    Vaca Muerta, tecnología y el fenómeno Messi: la ciudad que está desplazando a Miami como centro de atención de los argentinos

  3. En la Casa Rosada buscan bajar la tensión de Adorni con Bullrich, pero siguen las diferencias
    3

    En la Casa Rosada buscan bajar la tensión de Adorni con Bullrich, pero siguen las diferencias

  4. Un testigo confirmó que trasladó dólares desde las oficinas de Piccirillo a un domicilio de Martín Migueles
    4

    Un testigo confirmó que trasladó dólares desde las oficinas de Piccirillo a un domicilio de Martín Migueles