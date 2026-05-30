Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Nornoreste

: 10 a 15 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.