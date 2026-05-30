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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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