Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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