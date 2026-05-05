Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestesuroeste

: 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.