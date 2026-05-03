Una vaca escapó en la Universidad de Illinois, cruzó por un cementerio y sembró el caos

Una vaca sorprendió a la comunidad estudiantil y a las autoridades de la Universidad de Illinois el último miércoles. El animal escapó mientras lo subían a un remolque y por más de una hora deambuló por el campus de la institución educativa, hasta que fue atrapado luego de cruzar un cementerio.

Una vaca se escapó en la Universidad de Illinois y deambuló por el campus

La Universidad de Illinois emitió un comunicado en el que señaló que, alrededor de las 15.30 del 29 de abril, una vaca bajo custodia de la Clínica de Grandes Animales de la Facultad de Veterinaria logró huir y comenzó a deambular en el patio principal de la universidad.

Aunque para algunos la situación podía resultar divertida, cuando la policía llegó, pidieron a los presentes en la escena que retrocedieran, ya que existía un importante riesgo de seguridad.

Incluso, uno de los agentes compartió que algunas personas se acercaron tanto a la vaca que esta quiso embestirlas y tuvieron que huir para ponerse a salvo.

Según contó la estudiante Layla Kellerman, alumna de primer año de la universidad, ella caminaba con sus auriculares puestos, por lo que no pudo escuchar lo que los agentes le decían. Cuando reaccionó y le pidieron que ingresara inmediatamente al edificio, pensó que se trataba de un tirador activo.

Cómo atraparon a la vaca que se escapó en la Universidad de Illinois

Luego de recorrer el patio principal de la universidad en el Estado de la Pradera, la vaca se desplazó a través del cementerio Mount Hope. Finalmente se detuvo en el lado oeste del Auditorio Foellinger.

La vaca fue atrapada más de una hora después de haber escapado Universidad de Illinois

La doctora Katie Malone, de la Facultad de Veterinaria, explicó que fue necesario disparar dardos tranquilizantes en tres ocasiones para controlar al animal. Además, remarcó que en ese tipo de situaciones es importante mantenerse lo más alejado posible y fuera de la vista para evitar estresar al animal y que este reaccione de manera agresiva.

Sobre el método utilizado para contener a la vaca, la especialista afirmó que el trato humanitario siempre es una prioridad y que en este caso los dardos eran la opción más segura para proteger tanto al animal como a las personas presentes.

Finalmente, poco después de las 17, la vaca fue atada con cuerdas y colocada en una camilla para subirla al remolque en el que originalmente iba a ser trasladada. Todo ocurrió entre aplausos de los testigos de la escena.

La vaca fue subida y trasladada en un remolque luego de volver a ser capturada

Más tarde, las autoridades de la universidad dieron a conocer que no hubo heridos y que la vaca solo sufrió algunas heridas superficiales, pero que estaba siendo atendida.

La universidad tomará medidas para que no se repita el incidente de la vaca

Tras el incidente de la vaca que deambuló durante más de 90 minutos por el campus, la Universidad de Illinois dio a conocer que revisará a detalle el caso para determinar medidas y prevenir situaciones similares en el futuro.

La decisión que puedan tomar las autoridades es relevante, ya que en el hospital veterinario docente de la universidad es común ver especies de importante tamaño, debido a que atienden casos de caballos y otros animales de zoológico y granja.