Pritzker celebra: el nuevo paso que dio Illinois para la formación de científicos en el estado

El estado de Illinois dio un nuevo impulso a su estrategia para posicionarse como un referente en innovación científica, especialmente en el campo de la tecnología cuántica. A partir de una alianza clave entre una universidad pública y un laboratorio nacional de prestigio, se abre un camino inédito para la formación de especialistas altamente calificados.

Illinois impulsa talento en ciencia cuántica con apoyo de JB Pritzker

El gobernador JB Pritzker celebró públicamente este avance, al destacar que se trata de un paso más en la consolidación de un ecosistema robusto en torno a la ciencia cuántica.

El gobernador de Illinois celebró el nuevo acuerdo x.com/GovPritzker

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario subrayó la importancia de “potenciar la cantera de talento de Illinois” y remarcó que la asociación entre instituciones académicas y científicas permitirá desarrollar nuevas trayectorias educativas y laborales dentro del estado. Según expresó el propio Pritzker, este tipo de iniciativas son fundamentales para garantizar que Illinois continúe a la vanguardia en sectores tecnológicos emergentes.

NIU y Fermilab lanzan maestría en ciencia cuántica con acceso a laboratorio del DOE

De acuerdo con la información oficial difundida por Universidad del Norte de Illinois (NIU, por sus siglas en inglés), el Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), dependiente del Departamento de Energía de Estados Unidos, firmó un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo con la institución educativa. Este convenio marca el lanzamiento de un programa de posgrado innovador enfocado en la ciencia cuántica.

El acuerdo fue formalizado el 29 de abril de 2026 durante un encuentro institucional en el que participaron autoridades de ambas organizaciones. Entre ellos estuvieron el director de Fermilab, Norbert Holtkamp, y el vicepresidente de Investigación e Innovación de NIU, Richard Mocarski, quienes rubricaron el documento que da origen a esta nueva etapa de colaboración académica.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

Este entendimiento permitirá la creación de una Maestría en Ciencias en Física con especialización en ciencia y tecnología cuántica, una propuesta que comenzará a dictarse en el semestre de otoño boreal de 2026.

La primera cohorte de estudiantes iniciará su formación en ese período, mientras que las actividades de investigación en Fermilab comenzarán en el verano boreal de 2027.

Cómo será la maestría en física cuántica: prácticas en Fermilab y acceso a tecnología avanzada

El programa académico fue diseñado para ofrecer una experiencia educativa interactiva, con un fuerte componente práctico. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar directamente con herramientas y tecnologías basadas en principios fundamentales de la mecánica cuántica, tales como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia.

Entre los principales ejes del programa se destacan:

Formación teórica en física con especialización en ciencia cuántica.

Experiencias prácticas en laboratorios de investigación avanzada.

Acceso a instalaciones de primer nivel en Fermilab.

Participación en proyectos científicos vinculados a objetivos reales del laboratorio.

El gobernador JB Pritzker destacó que la nueva cantera de talento en ciencia cuántica consolidará a Illinois como un ecosistema de innovación sin precedentes Gov JB Pritzker

Desde Fermilab, su director Norbert Holtkamp destacó el valor de esta colaboración al afirmar que están “entusiasmados de asociarse con NIU para educar a la próxima generación de científicos cuánticos”.

Según explicó, los participantes del programa adquirirán habilidades tangibles directamente vinculadas con los objetivos científicos del laboratorio, lo que los posicionará como futuros expertos en la materia.

Por su parte, desde NIU también resaltaron la relevancia de este acuerdo. La presidenta de la universidad, Lisa Freeman, señaló que la institución mantiene desde hace décadas una relación cercana con Fermilab, basada en el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes. En ese marco, consideró que esta nueva especialización amplía significativamente las oportunidades para acceder a entornos donde la innovación ocurre de manera constante.