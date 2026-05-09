Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Suroeste

: 10 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.