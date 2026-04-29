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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 40 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Joliet

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
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