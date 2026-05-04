Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
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